Ortak tarih, güçlü bağlar: İşte A Milli Takım’ın rakibi Kosova

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Kosova ile kozlarını paylaşacak.

31 Mart Salı günü Fadıl Vokrri Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Karşılaşma, TSİ 21.45’te başlayacak.

DÜNYA KUPASI İÇİN KRİTİK KARŞILAŞMA

Ay-yıldızlılar, bu zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası bileti alacak. Kosova ise sahadan galip ayrılması durumunda tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda mücadele etme hakkı kazanacak.

Dev maç öncesinde A Milli Takımımız; form grafiği, kadro kalitesi ve tecrübesiyle bir adım önde gösteriliyor.

Kosova kadrosunda, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyen oyuncuların yanı sıra Türkiye’de tanıdığımız isimler de yer alıyor.

KOSOVA’NIN HÜCUM GÜCÜ: MURİQİ VE ASLLANİ ÖNE ÇIKIYOR

Alman teknik direktör Franco Fofa yönetiminde yükselişe geçen Kosova’nın en büyük gücü, forvet hattı. Genellikle çift forvetle sahaya çıkan takımda gol yükünü Vedat Muriqi ve Fisnik Asllani çekiyor.

Süper Lig’de Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Muriqi, kariyerinin en formda dönemlerinden birini yaşıyor. İspanyol ekibi Mallorca’da 18 gol kaydeden tecrübeli oyuncu, takımın liderliğini de üstleniyor.

Almanya’nın Hoffenheim takımında dikkat çeken bir sezon geçiren Asllani ise 9 gol ve 8 asistlik performansıyla öne çıkıyor. 30 milyon euro piyasa değerine sahip olan Fisnik Asllani, Kosova’nın en pahalı oyuncusu konumunda bulunuyor.

EN GOLCÜLERİ VEDAT MURIQI

Kosova Milli Takımı’nın tarihinin en golcü ismi Vedat Muriqi.

Milli formayla 66 maça çıkan Muriqi, 32 golle takım tarihinin zirvesine yerleşti.

Öte yandan sağ bek Mergim Vojvoda, 72 maçla Kosova’nın en çok forma giyen futbolcusu konumunda bulunuyor.

KOSOVA’NIN GÜVENİ: KALECİ ARİJANET MURİÇ

Kosova kalesini 27 yaşındaki Arijanet Muriç koruyor.

İtalya’nın Sassuolo takımında forma giyen başarılı kaleci, teknik direktör Franco Foda’nın en güvendiği isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bu sezon Sassuolo’da 29 maçta görev yapan Muriç, Kosova Milli Takımı tarihinde 49 maçla ülkesinin kalesini en çok koruyan oyuncu konumunda bulunuyor.

EN SIK KULLANDIKLARI FORMASYON: 5-3-2

Alman çalıştırıcı genellikle oyuncularını 5-3-2 formasyonuyla sahaya sürüyor.

Hücumda Muriqi ve Asslani ikilisini kullanan Fofa'ya göre takımın beyni Florent Muslija.

Alman takımı Düsseldof'ta oynayan Muslija hem iki ayağını kullanabilirken hem de duran toplarda etkili.

Muslija sol açık ve orta sahanın merkezinde görev alabiliyor.

KOSOVA’NIN FORMASYON ESNEKLİĞİ VE KİLİT OYUNCULAR

Kosova Milli Takımı, 5-3-2'nin yanı sıra zaman zaman da 4-4-2'ye dönüyor.

Bu formasyon değişkliğinde ise Juventus'un yıldızı Zhegrova ile Beşiktaşlı Milot Rashica öne çıkıyor.

Bu iki oyuncu Slovakya karşısında ilk 11'de başlamasalar da Franco Foda iki yıldızı hamle oyuncusu olarak sık sık kullanıyor.

TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORLAR

Dünya Kupası play-off final mücadelesinde karşılaşacağımız Kosova'da Türkiye çok seviliyor.

Vedat Muriqi başta olmak üzere kadrolarında Türkçe bilen futbolcular bulunuyor.

Öte yandan Kosova halkının Türkiye'ye yakınlık duyduğu da bilinenler arasında.

KOSOVA'DA BİRÇOK TANIDIK İSİM VAR

Kosova'nın kadorusunda baktığımızda gerek yolu Türkiye'den geçmiş gerekse de ülkemizde oynayan birçok futbolcu göze çarpıyor.

Kaleci Muriç, Adana Demirspor'da Muriç'in yedeği Bekaj ise Hatayspor'da forma giydi.

Ayırca Muriç, Adana Demirspor'dan Vincenzo Montella'nın öğrencisi. Stoper Fidan Aliti ile sağ kanat Haderjonaj, güncel olarak Alanyaspor'da oynuyor.

Vedat Muriqi ise önce Çaykur Rizespor'da daha sonra da Fenerbahçe'de top koşturdu. Daha önce Galatasaray'da oynayan Milot Rashica ise Beşiktaş'ın formasını terletiyor.

KADRO DEĞERİNDE DEV FARK

453 milyon Euro'luk kadro değerine sahip olan Milli Takımımız, neredeyse Kosova'nın 4 katı. 114 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Kosova'nın yaş ortalaması ise 27,5.

Henüz 23 yaşında olan Fisnik Asslani 30 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Kosova'nın en pahalı oyuncusu. Asllani'yi 25 milyon Euro'yla Leon Avdullahu ve 20 milyon Euro ile Albian Hajdari takip ediyor.

İLK RAKİPLERİ TÜRKİYE'YDİ

Siyasi olarak farklı bir konumda bulunan Kosova, 2008'de bağımsızlığını ilan etmesine rağmen Birleşmiş Milletler tarafından tam anlamıyla tanınmış değil.

100'den fazla ülke tarafından kabul edilse de Sırbistan hâlâ Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

FIFA ve UEFA ise Kosova'yı 2016 yılında resmen tanıdı. Kosova Millî Takımı, uluslararası sahnedeki ilk maçını Haiti ile oynadı ve 0-0 berabere kaldı. Avrupa'daki ilk sınavını ise Türkiye'ye karşı verdi. 21 Mayıs 2014'te oynanan bu mücadelede Türkiye, rakibini 6-1 mağlup etti.

FADİL VOKRRİ STADYUMU'NUN ÖNEMİ BÜYÜK

31 Mart Salı akşamı oynanacak mücadeleye 14 bin kapasiteli Fadil Vokrri Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Fadıl Vokrri, Kosova futbolunun gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden biri olarak kabul edilen eski futbolcu. 1990 - 1992 yılları arasında Fenerbahçe’de forma giymişti.

9 Haziran 2018 tarihinde 57 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Anısını yaşatmak adına Kosova'nın başkenti Priştine'deki şehir stadyumuna Fadil Vokrri Stadyumu adı verilmiştir.

BİR OSMANLI MİRASI: KOSOVA

Ortak mazisi olan ve iç içe geçmiş tarihi ile Kosova ve Türkiye yıllardır kardeş ülke konumunda.

1389'daki 1. Kosova Savaşı sonrasında Osmanlı hakimiyetine giren Kosova, 500 yıl boyunca Osmanlı toprağı olarak kaldı.

Kosova, Osmanlı döneminde Rumeli eyaletine bağlı sancaklar şeklinde yönetildi. Priştine, Prizren ve Gjakova gibi şehirler önemli idari ve ticari merkezler hâline geldi.

Osmanlı yönetimiyle birlikte bölgede İslam dini yayıldı. Arnavut nüfusun önemli bir kısmı Müslüman oldu. Camiler, medreseler, hamamlar ve köprüler inşa edilerek Osmanlı mimarisi Kosova’da kalıcı izler bıraktı.

Kosova, 1912'deki Balkan Savaşları sırasında Osmanlı egemenliğinden çıktı.

Kosova ile Osmanlı arasındaki bağ, sadece siyasi bir hâkimiyet değil; aynı zamanda dinî, kültürel ve toplumsal bir etkileşimdir. Günümüzde bile Kosova’daki birçok mimari eser, dildeki Osmanlıca etkiler ve toplumsal yapı bu tarihî bağın izlerini taşımaktadır.

Kosova, Türklerin gittiğinde hiç yabancılık çekmediği ve rahatça iletişim kurduğu nadir ülkelerden. Türkiye, Kosova'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olurken uluslararası arenaya çıkışlarındaki en büyük destekçisiydi.