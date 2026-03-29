İsrail’den Lübnan’a yeni saldırılar: En az 10 ölü, 12 yaralı

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürüyor.

İKİ AYRI SALDIRIDA CAN KAYBI ARTTI

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Kfar Tebnit kasabasına düzenlenen İsrail saldırısında en az 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan’ın güneyindeki Deir Zahrani'ye düzenlenen İsrail saldırısında ise en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İSRAİL’DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

İsrail’den saldırılarla ilgili açıklama gelmedi. Lübnan basını, ülkenin güneyindeki birçok bölgenin yeni İsrail saldırılarına hedef olduğunu duyururken, ölü sayısının artabileceği belirtildi.

ÖLÜ SAYISI EN AZ BİN 189’A YÜKSELMİŞTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada, İsrail’in 2 Mart tarihinde başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az bin 189’a, yaralananların sayısının ise 3 bin 427’ye yükseldiği kaydedilmişti.