Eski FBI Direktörü paylaşımının suikast çağrısıyla ilişkilendirilmesiyle ilgili konuştu

AA

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, sosyal medya hesabından, sahilde kumların üzerine deniz kabuklarıyla yazılmış '86 47' sayılarının fotoğrafını "Sahil yürüyüşünde karşılaştığım ilginç bir deniz kabuğu dizilimi." notuyla paylaştı.

Paylaşımını kısa süre sonra sosyal medya hesabından kaldıran Comey'e İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'den yanıt geldi.

"KONU ARAŞTIRILIYOR, UYGUN ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLECEK"

Comey'i ABD Başkanı Donald Trump'a suikast çağrısı yapmakla suçlayan Noem, "İç Güvenlik Bakanlığı ve Gizli Servis bu tehdidi araştırıyor ve uygun şekilde karşılık verecek." ifadelerini kullandı.

ABD Gizli Servisi, Trump'a 'suikast çağrısı' yapmakla suçlanan Comey'yi sorguladığını duyurdu.

"BUNUN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİR ÇOCUK BİLE BİLİR"

Trump da Comey'i kendisine suikast çağrısında bulunmakla suçlayarak "Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Bir çocuk bile bunun ne anlama geldiğini bilir. Eğer FBI direktörüyseniz ve bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsanız bu, suikast anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

'86' terimi halk arasında 'bir şeyi ya da birini ortadan kaldırmakla' ilişkilendirilirken; '47' sayısı ise ABD'nin 47. başkanı olan Trump'a bir gönderme olarak görüldü.

"RESTORANLARDA BİR ÜRÜNÜN MENÜDEN ÇIKARILMASI ANLAMI TAŞIYOR"

Tartışmalara yol açan paylaşımına ilişkin MSNBC'ye değerlendirmelerde bulunan Comey, eşiyle sahilde yürürken kumların üzerine deniz kabuklarıyla yazılmış '86 47' sayılarını gördüklerini ifade etti.

Comey, bir zamanlar garson olarak çalışan eşinin '86' sayısının restoranlarda bir ürünün menüden çıkarılması anlamına geldiğini söylediğini ancak kendisinin bu ifadenin siyasi bir mesaj taşıdığı kanaatinde olduğunu aktardı.

"ŞİDDETİN HİÇBİR TÜRÜYLE İLİŞKİLENDİRİLMEK İSTEMİYORUM"

Comey, ardından deniz kabuklarıyla yazılmış sayının fotoğrafını çekip sosyal medya hesabında paylaştığını kaydetti.

'86 47' paylaşımının Trump'a suikast çağrısıyla ilişkilendirilmesinin 'çılgınlık' olduğunu ifade eden Comey, "Şiddetin hiçbir türüyle ilişkilendirilmek istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.