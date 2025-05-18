Eski İsrail Başbakanı'ndan hayvana benzettiği Netanyahu'ya karşı sivil ayaklanma çağrısı

AA & Ensonhaber

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, başkent Tel Aviv'de toplanan binlerce hükümet karşıtı protestocuya hükümeti devirmek için halka sivil ayaklanma çağrısında bulundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında, "Kafes hayvanı gibi davranan" ifadesini kullanan Barak, "Bizi uçuruma sürüklemeden önce onun çöküşüne doğru mümkün olan her şekilde hareket etmek bizim sivil görevimizdir" dedi.

Barak, Gazze Şeridi'ni kalıcı işgal için kapsamlı saldırılar başlatıldığı duyurusuna ilişkin de "Netanyahu, aptalca bir savaşa başladığını duyurdu" ifadesini kullandı.

10 İSRAİLLİ ESİRE KARŞILIK 2 AY ATEŞKES

İsrail devlet televizyonu KAN, Doha'da yürütülen müzakerelerde 10 İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında 50 veya 60 gün sürecek ateşkes ve 200 ile 250 Filistinli esirin salıverilmesinin görüşüldüğünü öne sürdü.

Müzakerelerde ele alındığı iddia edilen taslağa göre İsrailli 10 sağ esirin derhal ve tek seferde serbest bırakması karşılığında bir buçuk ile iki ay sürecek ateşkesin devreye girmesi planlanıyor.

Hamas ve İsrail arasında serbest bırakılacak Filistinli esirlerin sayısına ilişkin anlaşmazlık olduğu da iddia edildi.

Netanyahu'nun İsrail müzakere heyetinin bir gün daha Doha'da kalmasını istediği belirtildi.

KALICI İŞGAL İÇİN KAPSAMLI SALDIRILAR

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez turunda olduğu sırada Gazze Şeridi'nde şiddetini giderek artırmış, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre son 3 günde 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail, cuma gecesi şiddetli saldırıların gölgesinde Gazze'de Filistinlileri sürecek ve işgalini kalıcı hale getirecek 'Gideon Arabaları' isimli saldırıyı başlattığını duyurmuştu.