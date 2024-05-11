Etiyopya'da yıllardır yemeden içmeden yaşadığını söyleyen kadın doktorları şaşırttı Etiyopya'da 16 yıldır yemek yemeden ve su içmeden yaşadığını iddia eden genç kadın, doktorları şaşkına çevirdi.

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Etiyopya'da yaşayan Muluwork Ambaw yıllar sonra bir kez daha gündeme geldi.

2016 yılında yaptığı açıklamayla 10 yaşından beri ne bir lokma yemek ne de bir bardak su içtiğini söyleyen Ambaw aynı şekilde hayatına devam ediyor.

10 yaşından beri ne yemek yiyor ne de su içiyor

10 yaşındayken yeme içme isteğinin bir anda durduğunu iddia eden Ambaw, en son yediği şeyin mercimek olduğunu söyledi.

Ambaw, "Ailemle birlikte yaşıyordum ve benden kahvaltı yapıp okula gitmemi istediler. Yemek yediğimi söyledim ama numara yapıyordum. Suya ya da herhangi bir yiyeceğe olan iştahımı kaybetmiştim" dedi.

Doktorlar inceledi: Anlam verilemedi

Ne yemek yiyen ne de su içen kadın Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki doktorlar tarafından muayene edilip incelemeye alındı.

Daily Star'ın aktardığına göre üç yıl süren testlerin ardından doktorlar da duruma anlam veremedi.

Kadının sağlığını "Mükemmel" olarak nitelendiren doktorlar Ambaw'in sindirim sisteminde yiyecek, atık madde veya su bulunmadığını, bu nedenle de genç kadının tuvalete çıkma ihtiyacı olmadığını söylediler.

"Tanrının işi"

Ambaw ayrıca Dubai ve Katar'da ruh sağlığını test eden doktorlarla görüştüğünü ancak onda herhangi bir sorun bulamadıklarını söyledi.

Ailesi için yemek yaptığını ancak kendisinin yemediğini dile getiren Ambaw, "Bu Tanrının işi" ifadelerini kullandı.