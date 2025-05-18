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Haber Merkezi

17 Mayıs 2025 gecesi, İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen 69. Eurovision Şarkı Yarışması, nefes kesen bir finalle sona erdi.

Politik tartışmalar ve unutulmaz performanslarla dolu gece, milyonları ekran başına kilitledi.

İsrail'in yarışmada yer alması nedeniyle büyük tepkilere neden olan Eurovision'un galibi de belirlendi.

SAHNEDEKİ YUHALAMALAR SANSÜRLENDİ

İsrail adına yarışan Yuval Raphael, final gecesinde sahneye dördüncü sırada çıktı. Ancak performansı sırasında seyircilerden yükselen yuhalama sesleri ve açılan Filistin bayrakları geceye damga vurdu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) bu tepkileri canlı yayında bastırarak yerine alkış efektleri yerleştirdiğini ortaya koydu. Bu sansür, EBU'nun tarafsızlığına yönelik yeni bir tartışma başlattı.

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SAHNEYE ATLAMA GİRİŞİMİ VE GÖZALTILAR

İsviçre devlet yayın kuruluşu SRG SSR’nin aktardığına göre, Raphael’in performansının ardından iki kişi sahneye atlamaya çalıştı. Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle bu girişim engellendi. Ayrıca protesto amacıyla boya fırlatan bir eylemciyle birlikte toplam iki kişi gözaltına alındı.

RTVE: "SESSİZLİK BİR SEÇENEK DEĞİLDİR"

İspanyol devlet televizyonu RTVE, yarışma sırasında resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hakları söz konusu olduğunda sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet."

Bu mesaj, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve çok sayıda kullanıcı tarafından desteklendi.

FİNAL ÖNCESİ BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA İNDİ

Final gecesi yaşanan protestoların öncesinde de Basel’deki Barfüsserplatz Meydanı’nda toplanan binlerce gösterici, İsrail’in yarışmadan men edilmesini talep etti. Aktivistler, EBU’ya seslenerek, İsrail’in gelecekteki Eurovision’lara katılmaması için çağrıda bulundu. Bu taleplerin karşılık bulmaması, yarışmanın birçok kesim tarafından boykot edilmesine yol açtı.

EBU'YA "İKİYÜZLÜLÜK" ELEŞTİRİSİ

Organizatör EBU, 2022 yılında Rusya’yı Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle yarışmadan men etmişti. Ancak benzer bir kararın İsrail için alınmaması, kamuoyunda “çifte standart” suçlamalarına neden oldu. Protestocular, bu tutumun EBU’nun tarafsızlık ilkesini zedelediğini savundu.

Yarı finallerin gerçekleştiği 13 ve 15 Mayıs tarihlerinde de Basel sokakları protestolarla dolup taştı. Açılış töreni sırasında Belediye Binası önünde toplanan kalabalık, Filistin’e destek mesajları verdi.

AVUSTURYA ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANDI

Avusturya’yı temsil eden 24 yaşındaki genç yetenek Johannes Pietsch, sahne adıyla JJ, “Wasted Love” adlı şarkısıyla unutulmaz bir performans sergileyerek ülkesine üçüncü Eurovision zaferini getirdi.

436 PUAN TOPLADI

Duygusal bir pop-opera baladı olan şarkı, hem jüri hem de halk oylarıyla toplam 436 puan toplayarak rakiplerini geride bıraktı.

JJ’nin dramatik sahne şovu, fırtınalı bir gemide geçen görsel anlatımı ve güçlü countertenor vokali, St. Jakobshalle arenasındaki seyircileri ve ekran başındaki milyonları büyüledi.

"DAHA FAZLA SEVGİ YAYALIM"

Zafer anında gözyaşlarına hakim olamayan JJ, “Avrupa, hepinizi seviyorum! Aşk dünyadaki en güçlü kuvvet, daha fazla sevgi yayalım!” sözleriyle izleyicilere seslendi.

Bu galibiyet, Avusturya’nın 1966’daki Udo Jürgens ve 2014’teki Conchita Wurst zaferlerinden sonra Eurovision tarihindeki en büyük başarılarından biri oldu.

İSRAİL İKİNCİ OLDU

Bu yılki yarışma, politik tartışmalar ve İsrail’in katılımına yönelik protestolarla da gündeme geldi.

İsrail temsilcisi Yuval Raphael’in halk oylamasında 297 puanla öne geçmesi, sonucu son ana kadar belirsiz kıldı.

Ancak Avusturya, jüri oylarındaki üstünlüğü ve halktan aldığı 178 puanla zirveye yerleşti.

EUROVİSİON İLK 10

Avusturya – JJ, Wasted Love”– 436 puan (Jüri: 258, Halk: 178)

İsrail – Yuval Raphael, New Day Will Rise – 357 puan

Estonya – Tommy Cash, Espresso Macchiato – 356 puan

İsveç – KAJ, Bara Bada Bastu

İtalya – Lucio Corsi, Volevo Essere Un Duro

Finlandiya – Erika Vikman

Fransa – Louane, Maman

Arnavutluk – Shkodra Elektronike

Letonya – Tautumeitas

İsviçre – Zoë Më, Voyage