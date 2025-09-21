Eurovision'un alternatifi Intervision'un kazananı belli oldu

Ukrayna'ya saldırılar başlattığı gerekçesiyle 3 yıl önce Eurovision şarkı yarışmasından uzaklaştırılan Rusya, İntervision adı altında alternatif şarkı yarışması düzenledi.

"EUROVİSİON"A ALTERNATİF "INTERVISION"

Rusya'nın başkenti Moskova'da, "Eurovision" şarkı yarışmasına alternatif olarak düzenlenen "Intervision" uluslararası şarkı yarışmasının kazananı belli oldu.

Rusya'yı ülkenin en popüler pop sanatçılarından olan Shaman'ın temsil ederken ettiği yarışmada Belarus, Brezilya, Venezuela, Vietnam, Mısır, Hindistan, Kazakistan, Katar, Kenya, Çin, Kolombiya, Küba, Madagaskar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Sırbistan, Tacikistan, Özbekistan, Etiyopya ve Güney Afrika'dan da temsilciler yarıştı.

Son dönemlerde formatı eleştirilen Eurovision şarkı yarışmasının aksine İntervision'da ülkelerini temsil eden şarkıcılar geleneksel kostümlerini ağırlıklı olarak kullanırken birçok sanatçı da kendi dillerinde şarkılar söyledi.

Binlerce kişinin coşkuyla izlediği, sanatçılar performanslarıyla büyük beğeni topladığı yarışma yaklaşık 4 saat sürdü.

KAZANAN VİETNAMLI ŞARKICI DUC PHUC OLDU

Moskova'daki Live Arena'da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen İntervision şarkı yarışmasında Eurovision'a benzer oylama formatı kullanıldı.

Katılımcı ülke jürilerinin performanslara verdiği oylarla kazanan belli olurken yarışmada üçüncü sırada 369 puan alan Katar yer aldı.

Performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakan Vietnamlı şarkıcı Duc Phuc 422 puan alarak yarışmanın galibi oldu. Vietnamlı temsilciler, yarışmayı kazanarak 30 milyon rublelik (yaklaşık 360 bin dolar) ödüle de sahip oldu.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen İntervision şarkı yarışmasının önümüzdeki yıl Suudi Arabistan'da düzenleneceği açıklandı.

SERGEY LAVROV'DA YARIŞMAYI İZLEDİ

İntervision şarkı yarışmasının düzenleneceğini ilk duyuran kişi olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'da organizasyonu salondan izledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarışmacılara ve seyircilere selamlarını ileten Lavrov, organizasyonun kültürlerarası bağı daha da güçlendireceğini söyledi.

İntervision şarkı yarışmasında ABD'yi temsil etmesi planlanan Vassy'nin bu kararından son anda vazgeçmesini değerlendiren Lavrov, "Herhangi bir siyasi amaç gütmüyoruz. Kişilerin şahsi amaçlarını, kimliğini, birbirine manevi değerlerine özgürce temas ederek zenginleşeceğimizi düşünüyoruz" dedi.