Everest’te mahsur kalan bin dağcı, gruplar halinde kurtarılıyor

Everest Dağı’nın doğu yamaçlarında etkili olan şiddetli kar fırtınası, yüzlerce dağcının kamplarda mahsur kalmasına neden oldu.

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi sınırları içinde bulunan 8 bin 848 metrelik dağda, mahsur kalan kişilere ulaşmak için başlatılan kurtarma çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor.

350 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGEDE

BBC’nin haberine göre, kurtarma ekipleri Qudang bölgesinde 350 kişiyi güvenli bir alana tahliye ederken, dağda bulunan 200 kişiyle de iletişim kuruldu.

Yetkililer, bölgede kar kalınlığının yer yer bir metreyi geçtiğini ve hava koşullarının ekiplerin ilerlemesini zorlaştırdığını bildirdi.

"KURTULABİLDİĞİM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

10 kişilik ekibiyle zirveye tırmanış yapan 29 yaşındaki Geshuang Chen, fırtına sonrası yaşadıkları zorlukları şu sözlerle anlattı:

“Hepimiz deneyimli dağcılarız ama bu kadar yoğun bir kar fırtınasıyla baş etmek çok zordu. Kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Hayatta kalabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum.”

"EŞİM GÜNLERDİR UYUMUYOR"

Çin’in Shenzhen kentinde yaşayan, eşi dağda mahsur kalan bir kadın ise geri dönüş yolunun neredeyse imkânsız hale geldiğini belirtti. Kadın, “Eşim yavaş yavaş inmeye çalışıyor, kar altında kalmaktan korktuğu için günlerdir neredeyse hiç uyumuyor” dedi.

BAZI DAĞCILAR HİPOTERMİ GEÇİRDİ

Everest’te yaklaşık 1000 kişinin mahsur kaldığı, bir kısmının kurtarıldığı, ancak birçok dağcıdan hipotermi nedeniyle yardım çağrısı alındığı bildirildi.

Öte yandan, Çin’in güney ve güneybatı bölgelerinde etkili olması beklenen Matmo Tayfunu nedeniyle ülke genelinde alarm verildi.

Komşu Nepal’de ise şiddetli yağışların yol açtığı sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu 39 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.