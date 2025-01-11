Fas'ta 1304 mahkum affedildi

AA & Ensonhaber

Fas Kralı 6. Muhammed, Bağımsızlık Bildirgesi'nin Fransız sömürge yetkililerine (1912-1956) sunulmasının yıl dönümü dolayısıyla kraliyet affı kararnamesini paylaştı.

Fas Adalet Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

1304 MAHKUM HAKKINDA AF KARARI

Açıklamada, "Kral 6. Muhammed tarafından imzalanan kraliyet kararnamesi ile aralarında tutukluların da bulunduğu 1304 mahkum hakkında af kararı verildi" ifadeleri yer aldı.

1304 kişinin çeşitli suçlardan tutuklu bulunduğu belirtildi.