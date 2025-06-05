Fas'ta kurban yasağı: Kral sembolik olarak kesecek

AA

Son yıllarda Fas’ta artan kuraklık ve hayvan varlığındaki ciddi azalma, ülke genelinde ekonomik ve sosyal sorunlara yol açtı.

Yağış miktarının son 30 yıl ortalamasının yüzde 53 altında kalması ve hayvan sayısının yüzde 38 düşmesi, kurbanlık hayvan arzını önemli ölçüde kısıtladı.

Bu gelişmeler nedeniyle kurban kesimi ve ilgili ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliği tehlikeye girdi.

KURBAN YASAĞI

Bu nedenle Fas yönetimi, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarını kapatma ve kurban kesimiyle bağlantılı tüm ticari faaliyetleri geçici olarak durdurma kararı aldı.

HAYVAN PAZARLARI KAPATILDI

Tarım ve İçişleri bakanlıklarının yerel yönetimlere gönderdiği talimat kapsamında, Kurban Bayramı öncesinde birçok bölgede hayvan pazarları kapatıldı, kurban kesimiyle bağlantılı tüm ticari faaliyetler geçici olarak durduruldu.

TÜCCARLAR OLUMSUZ ETKİLENDİ

Bazı bölgelerde yasa dışı satışların engellenmesine yönelik denetimler artırıldı.

Öte yandan, hayvan pazarların kapatılması ve faaliyetlerin durdurulması, özellikle kırsal bölgelerdeki üreticiler ile tüccarları olumsuz etkiledi.

"DAR GELİRLİLER İÇİN AĞIR BİR YÜK HALİNE GELDİ"

Fas Kralı 6. Muhammed, Kurban Bayramı'na ilişkin şubat ayında yaptığı açıklamada, ülkede iklim değişikliği kaynaklı kuraklık ve ekonomik zorlukların etkili olduğunu vurgulamıştı.

Kral Muhammed, hayvan varlığında ciddi azalmaların yaşandığına dikkati çekerek, kurban kesmenin İslam'da güçlü bir sünnet olduğunu ancak mevcut zorluklar nedeniyle bu ibadetin dar gelirli kesimler için ağır bir yük haline gelebileceğini ifade etmişti.

"KURBAN HALK ADINA SEMBOLİK OLARAK KESİLECEK"

Fas Kralı, dini sorumlulukların kolaylaştırılması yönündeki görevleri çerçevesinde, bu yıl halka kurban kesmekten feragat etmeleri çağrısında bulunarak, bu ibadeti sembolik olarak Fas halkı adına kendisinin yerine getireceğini bildirmişti.

Ülkede 1963, 1981 ve 1996 yıllarında da halktan kurban kesmekten feragat etmeleri istenm