FBI, Charlie Kirk'ün katilinin kaçış anlarını yayınladı

Dünya, Charlie Kirk suikastını konuşuyor.

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu.

Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD medyasındaki bazı haberlerde, bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer almış, ancak kısa süre sonra söz konusu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklandı.

KAÇIŞ ANLARI YAYINLANDI

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) katilin başına 100 bin dolar ödül koyarken çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda katilin kaçış anlarına ilişkin görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde, katilin atışı yaptığı çatıdan koşarak indiği ve bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.