Abone ol: Google News

FBI, Charlie Kirk'ün katilinin kaçış anlarını yayınladı

FBI, Charlie Kirk’ün öldürüldüğü Utah Valley Üniversitesi’ndeki saldırganın kaçış anlarına ilişkin görüntülerini yayınladı.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 12.09.2025 10:25

Dünya, Charlie Kirk suikastını konuşuyor.

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu.

Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD medyasındaki bazı haberlerde, bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer almış, ancak kısa süre sonra söz konusu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklandı.

KAÇIŞ ANLARI YAYINLANDI

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) katilin başına 100 bin dolar ödül koyarken çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda katilin kaçış anlarına ilişkin görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde, katilin atışı yaptığı çatıdan koşarak indiği ve bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı: Yakalayana 100 bin dolar ödül FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı: Yakalayana 100 bin dolar ödül
Donald Trump destekçisi aktivist Charlie Kirk silahlı saldırıda öldü Donald Trump destekçisi aktivist Charlie Kirk silahlı saldırıda öldü

Dünya Haberleri