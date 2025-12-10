Fenerbahçe’nin rakibi Brann hangi ülkenin takımı? Kadro değeri ne?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 6. hafta karşılaşmaları başlıyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Brann ile kozlarını paylaşacak. Dev mücadele saat 23.00'te TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kritik karşılaşma öncesi, Fenerbahçe'nin rakibi futbolseverlerin merak konusu oldu.

"Brann hangi ülkenin takımı, hangi ligde?", "Kadro değeri ne?" sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

BRANN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Fenerbahçe’nin Avrupa yolundaki bu hafta karşılaşacağı Brann, Norveç kulübüdür.

Norveç futbolunun en üst ligi olan Eliteserien’de yer alan kulüp, daha önce Norveç Ligi şampiyonlukları da elde etti.

KADRO DEĞERİ NE?

Transfermarkt’ta yer alan verilere göre, Norveç ekibi Brann’ın toplam kadro değeri 31 milyon euro.