Petrol
106.08
-1.10%
Euro
15.66
0.65%
Dolar
14.85
0.41%
Altın
905.75
0.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
577.930
-0.28%
BTXN Coin
18.10
-6.16%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C
    FETÖ'cü Enes Kanter'in CIA Direktörü Burns ile paylaşımı

    FETÖ'cü Enes Kanter'in CIA Direktörü Burns ile paylaşımı

    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter, CIA Direktörü William J Burns ile fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 16:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İhanet şebekesi FETÖ'cülerin kaçtıkları Batı ülkelerinde mağduriyet temalı paylaşımlarının yanında kirli ilişkileri de dikkat çekiyor.

    Her fırsatta Türkiye'yi karalamak için sıraya giren hainler istihbarat örgütleriyle hareket etmeye devam ediyorlar.

    Üstelik bu ilişkileri gizli tutmak için son dönemde çaba da harcanmıyor.

    CIA Direktörü ile fotoğraf paylaştı

    Öyle ki NBA'de basketbol kariyerini sürdüren FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, CIA Direktörü William J Burns ile fotoğrafını paylaştı.

    Teşekkür etti

    Kanter, paylaşımında Burns'a dostluğu için teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

    Kanter'in kısa süre önce Rockefeller'ın torunu Ariana Rockefeller ile ilişki yaşadığı ortaya çıkmış ve basına fotoğraflar yansımıştı.

    FETÖ cü Enes Kanter in CIA Direktörü Burns ile paylaşımı #1

    FETÖ cü Enes Kanter in CIA Direktörü Burns ile paylaşımı #2


    İlginizi Çekebilir

    Bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi
    Gündem

    Bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi

    29 Nisan 2022 Cuma reyting sonuçları
    Medya

    29 Nisan 2022 Cuma reyting sonuçları

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!
    Borsa Robot

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!

    Görüş Bildir