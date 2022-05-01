FETÖ'cü Enes Kanter'in CIA Direktörü Burns ile paylaşımı

FETÖ'cü Enes Kanter'in CIA Direktörü Burns ile paylaşımı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter, CIA Direktörü William J Burns ile fotoğrafını paylaştı.

İhanet şebekesi FETÖ'cülerin kaçtıkları Batı ülkelerinde mağduriyet temalı paylaşımlarının yanında kirli ilişkileri de dikkat çekiyor.

Her fırsatta Türkiye'yi karalamak için sıraya giren hainler istihbarat örgütleriyle hareket etmeye devam ediyorlar.

Üstelik bu ilişkileri gizli tutmak için son dönemde çaba da harcanmıyor.

CIA Direktörü ile fotoğraf paylaştı

Öyle ki NBA'de basketbol kariyerini sürdüren FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, CIA Direktörü William J Burns ile fotoğrafını paylaştı.

Teşekkür etti

Kanter, paylaşımında Burns'a dostluğu için teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Kanter'in kısa süre önce Rockefeller'ın torunu Ariana Rockefeller ile ilişki yaşadığı ortaya çıkmış ve basına fotoğraflar yansımıştı.