FETÖ'nün avukatlığını yapan Weingarten, Epstein'in de avukatı çıktı

ABD’li milyarder Jeffrey Epstein, yıllar boyunca kurduğu pedofili ve fuhuş ağı ile yalnızca bir adli bir dosya değil, çok daha ötesi...

Siyaset, iş dünyası ve elit çevrelerle kurduğu ilişkiler, Epstein dosyasını sıradan bir suç soruşturmasının ötesine taşıdı.

Son dönemde kamuoyuna açıklanan yeni belge ve yazışmalar, Epstein’in suç ağının kapsamına ve temas ettiği isimlere dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan belgelerde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken dikkat çeken bir bilgi daha kamuoyuna bomba gibi düştü.

FETÖ İLE EPSTEIN'İN AVUKATI AYNI KİŞİ

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in avukatı Reid Weingarten'in çocuk istismarı ve fuhuş ağı lideri Jeffrey Epstein'in de avukatlığını yaptığı ortaya çıktı.

REİD WEİNGARTEN KİMDİR

Reid H. Weingarten, Amerika Birleşik Devletleri’ni merkez olarak uluslararası ve yüksek profilli davalarda bilinen bir ceza ve beyaz-yaka suçlar (white-collar) avukatı olarak görev yapıyor.

Weingarten, Washington, D.C. merkezli uluslararası hukuk firması Steptoe & Johnson LLP bünyesinde Senior Counsel (Kıdemli Danışman) olarak faaliyet gösteriyor.

DARBE GİRİŞİMİ SONRASI EPSTEIN'E MAİL ATMIŞ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Reid Weingarten'in, 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç gün sonra çocuk istismarı ve fuhuş ağı lideri Jeffrey Epstein'e e-posta göndererek, Gülen için yardım istediği öğrenilmişti.

Söz konusu e-postada FETÖ elebaşının avukatı, örgüt liderinin hayatından endişe duyduklarını belirterek ABD makamlarının harekete geçirilmesi için Epstein’in "Amerikan siyasetindeki nüfuzunu kullanması" gerektiğini ifade ediyor.

Epstein’e "Önem derecesi yüksek" notuyla atılan e-postaya Weingarten’in, FETÖ’nün ABD’deki yöneticilerinden Yüksel Alp Aslandoğan’ı da eklediği görüldü.

NE OLMUŞTU

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019’da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.