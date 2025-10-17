Filipinler'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

- Filipinler'in Luzon Adası'nda 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Depremin merkez üssü Union kenti güneybatısı olup, can veya mal kaybı bildirilmedi.
- Tsunami uyarısı da yapılmayan deprem, Pasifik Deprem Kuşağı'ndaki Filipinler'de gerçekleşti.
Filipinler sallanmaya devam ediyor...
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), meydana gelen 6.1'lik depremin merkez üssünün Luzon Adası'nda bulunan Union kentinin güneybatısı olduğunu açıkladı.
CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ
Yaklaşık 69 kilometre derinlikte kaydedilen 6.1 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından "tsunami" uyarısı da yapılmadı.
PASİFİK DEPREM KUŞAĞINDA BULUNUYOR
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.