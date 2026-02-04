Filipinler'de çıkan yangın binden fazla evi küle çevirdi

- Filipinler'in Bongao bölgesinde çıkan yangın, 1000'den fazla evi yok etti ve 5000 kişiyi evsiz bıraktı.
- Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldı ve yaklaşık 4 saat sürdü.
- Can kaybı yaşanmadı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Bongao bölgesinde dün akşam yerel saatle 22.00 civarında çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.
Bölgede yaşayan bir yerel kaynak, 1000'den fazla evin yandığını, yaklaşık 5 bin kişinin başka bölgelere sığınmak zorunda kaldığını söyledi.
YANGINDAN GERİYE KÜL YIĞINI KALDI
Yetkililer, yaklaşık 4 saat süren yangından etkilenen ailelerin karadan ve denizden tahliye edildiğini, olayda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.
Alevlerin tamamen söndürüldüğünü aktaran yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve hasar tespiti için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.