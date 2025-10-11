Filipinler'deki 7.4'lük depremde 7 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında dün yaklaşık 10 saat arayla 7.4 ve 6.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, depremlerden 8 bin 436 kişinin etkilediği belirtildi.

7 BİN 915 KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Açıklamada, 1265 kişinin tahliye çalışmaları kapsamında güvenli bölgelere taşındığı, 7 bin 915 kişinin yerinden edildiği bilgisi verildi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sivil Savunma Ofisinin açıklamasında da depremler nedeniyle 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kaydedildi.

EYLÜL'DE DEPREM OLMUŞTU

Ülkenin Palompon bölgesinin batı açıklarında ise 30 Eylül'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

FİLİPİNLER 'ATEŞ ÇEMBERİ' KUŞAĞINDA YER ALIYOR

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.