ABD istihbarat raporu: İran’da rejim değişikliği saldırıyla olası değil

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 8'inci gün geride kaldı.

Washington Post gazetesinin, raporun içeriğine aşina üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, rapor Ulusal İstihbarat Konseyi tarafından hazırlandı.

Analizde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’da ABD yanlısı bir yönetim kurulabileceği yönündeki planlarına ilişkin ciddi şüphelerin bulunduğu belirtildi.

Haberde, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılardan yaklaşık bir hafta önce tamamlanan raporda, İran liderliğine yönelik dar kapsamlı saldırılar ile hükümet kurumlarını hedef alabilecek daha geniş operasyonların olası sonuçlarının analiz edildiği aktarıldı.

"SALDIRILARLA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ OLASI GÖRÜNMÜYOR"

Rapora aşina kaynaklar, mevcut istihbarat değerlendirmelerine göre her iki senaryoda da İran’ın dini ve askeri kurumlarının iktidarın devamlılığını sağlayacak protokolleri devreye sokacağı sonucuna ulaşıldığını ifade etti.

Buna, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesi gibi en uç senaryoların da dahil edildiği kaydedildi.

Kaynaklar ayrıca, ABD ve İsrail saldırılarının ardından İran’daki parçalı muhalefetin ülke yönetimini ele geçirme ihtimalinin “olası görülmediğini” ileri sürdü.

ABD’de 18 istihbarat kurumunun analizlerini koordine eden Ulusal İstihbarat Konseyi, deneyimli analistlerden oluşuyor ve doğrudan ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’ne bağlı olarak çalışıyor.

Kurum, Washington yönetimi için uzun vadeli stratejik değerlendirmeler ve tahminler hazırlıyor.