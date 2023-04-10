Filipinler'den Çin'e güvence: ABD, üslerimizi saldırı için kullanamaz Devlet Başkanı Marcos, "Üslerimizin herhangi bir saldırı eylemi için kullanılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

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ABD ile Çin arasındaki gerilim, Asya ülkesine bağlı birliklerin Tayvan etrafındaki tatbikatları artırmasının ardından tırmanıyor.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Çin'e ABD'nin erişebileceği askeri üslerin herhangi bir saldırı eyleminde kullanılmayacağına dair güvence verdi.

Filipinler: Çin şaşırtmadı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Filipinler'deki askeri konuşlandırmasını güçlendirmesinin bölgede daha fazla gerginliğe yol açacağı uyarısında bulundu.

Al Jazeera'nin haberine göre Marcos, "Çin'in tepkisi şaşırtmadı." ifadesini kullandı ve şöyle dedi:

"Saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceğiz"

Üslerimizin herhangi bir saldırı eylemi için kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Bu, sadece yardıma ihtiyacımız olduğunda Filipinler'e yardım etmeyi amaçlıyor.

"Bize saldırmayanlar endişelenmesin"

Marcos, "Kimse bize saldırmıyorsa endişelenmelerine gerek yok çünkü onlarla savaşmayacağız." diye ekledi.

Filipinler, geçen hafta, ABD'nin erişebileceği dört üs daha belirledi.

ABD'nin yer aldığı üslerin kritik konumu

Bu üslerin üçü Tayvan'a, biri de Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı Spratly Adaları'na bakıyor. Bölgede Çin'in pistleri ve füze sistemleri ile donattığı yapay adalar var.

Çin, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'in geçen hafta ABD Meclis Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesine yanıt olarak askeri tatbikat başlattı.

Marcos'un açıklaması, Filipinler ile ABD arasında şimdiye kadarki en büyük ortak askeri tatbikatlar öncesinde geldi.