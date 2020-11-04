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    Filistin: ABD'nin iki devletli çözümü desteklemesini istiyoruz

    ABD'deki başkanlık seçimlerini takip ettiklerini belirten Başbakan Muhammed Iştiyye, Filistin-İsrail meselesi konusunda Beyaz Saray'a çağrı yaptı.
    • AA
    • 04.11.2020 - 14:28
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 14:57
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    Filistin: ABD'nin iki devletli çözümü desteklemesini istiyoruz

    Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Romanya Başbakanı Ludovic Orban ile Ramallah'ta bir araya geldi.

    Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Iştiyye, tüm dünyada olduğu gibi Filistin'in de ABD'deki başkanlık seçimini takip ettiğini belirtti.

    "ABD YÖNETİMİ ADİL OLMALI"

    Seçimin ABD'nin iç meselesi olduğunu dile getiren Iştiyye, "ABD yönetiminden adil olmasını, uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyetten yana olmasını, iki devletli çözümü desteklemesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 yılda izlediği İsrail yanlısı politikalar ve Filistinlilerin haklarını görmezden gelen tutumu nedeniyle Beyaz Saray'daki koltuğa kimin oturacağı Filistin'i yakından ilgilendiriyor.

    Filistin: ABD nin iki devletli çözümü desteklemesini istiyoruz #1

    "TRUMP SEÇİLİRSE ALLAH BİZE YARDIM ETSİN"

    Muhammed Iştiyye, ABD'deki başkanlık seçimine ilişkin geçen ay yaptığı değerlendirmede, “Trump yeniden seçilirse Allah bize yardım etsin.” diyerek ABD’deki seçimin Filistinliler için ne kadar önemli olduğunu ifade etmişti.

    Filistin: ABD nin iki devletli çözümü desteklemesini istiyoruz #2

    Donald Trump, seçim sonrası Beyaz Saray'da açıklama yaptı ViDEO


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