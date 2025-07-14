Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze'de tek çözüm İsrail'in çekilmesi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün'ün başkenti Amman'daki evinde eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile "Filistin topraklarındaki son gelişmeleri" görüştü.

"GAZZE'DE TEK ÇÖZÜM İSRAİL'İN TAMAMEN ÇEKİLMESİ"

Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda Abbas, "acilen ateşkes sağlanması, tüm İsrailli esirler ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının yanı sıra Gazze Şeridi'ne acilen insani yardımın ulaştırılması" gerektiğini belirtti.

Abbas, "Gazze'de tek çözüm İsrail'in tamamen çekilmesi. Filistin devletinin uluslararası toplumun desteğiyle bölgenin tüm sorumluluklarını üstlenmesi sağlanmalıdır." dedi.

Hamas'ın "silahlarını Filistin yönetimine teslim etmesini" isteyen Abbas, "Filistin Kurtuluş Örgütü'nün siyasi programına, uluslararası programına, uluslararası meşruiyetine bağlı kalarak siyasi faaliyetlerde bulunması" gerektiğini kaydetti.

GAZZE'DE ATEŞKES MÜZAKERELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.