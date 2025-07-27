Filistin Dışişleri Bakanlığı: İnsani felaket görülmemiş seviyeye ulaştı

Gazze'de durum giderek kötüleşiyor.

İsrail ordusunun saldırıları durmaksızın devam ederken bölgede, temiz su ve gıdaya ulaşmanın neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

"GÖRÜLMEMİŞ BİR SEVİYEYE ULAŞTI"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde giderek büyüyen insani felaketin, görülmemiş bir seviyeye ulaştığı" vurgulandı.

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'ndeki kıtlık göstergelerinin, uluslararası acziyet nedeniyle tahminlerin ötesine ulaştığı, şu anda Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyondan fazla Filistinlinin hayatını tehdit edecek şekilde tehlike çanlarının çaldığı belirtildi.

"SÖZLER VE EYLEMLER ARASINDAKİ İLİŞKİ"

Gazze Şeridi'ndeki kıtlığa çözüm bulmakta uluslararası toplumun aciz kaldığına ve dünyanın gözü önünde yardım bekleyen sivillerin hedef alındığına dikkati çekilen açıklamada, "Uluslararası toplumun Gazze'deki Filistinlilere sürdürülebilir yardım erişimini sağlayan insani koridoru korumada yetersiz kalması, tutumlar, sözler ve eylemler arasındaki çelişkiyi gözler önüne seriyor." ifadesine yer verildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin hayatını tehdit eden kıtlığa son vermek amacıyla kara, deniz ve hava yoluyla sürdürülebilir yardım girişi için harekete geçilmesi çağrısı yapılan açıklamada, "Saldırılara derhal son verilmesi ve ateşkesin sağlanması, sivilleri, karşı karşıya kaldıkları tüm ölümcül tehlikelerden koruyacak en kısa yoldur." ifadesi kullanıldı.