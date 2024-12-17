Filistin Sağlık Bakanlığı: Can kaybı 45 bin 59'a yükseldi

AA

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda acı bilanço her geçen gün artıyor...

438 gündür zalim politikalarını sürdüren İsrail, kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alıyor.

İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği '3 katliam' sonrası Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı.

SON 24 SAATTE '3 KATLİAM'

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 79 kişinin de yaralandığı bildirdi.

TOPLAM CAN KAYBI 45 BİN 59

Ayrıca a.ıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 59'a, yaralı sayısının ise 107 bin 41'e yükseldiği kaydedildi.

CENAZELERE ULAŞILAMIYOR

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.