Filistin'de esir İsrailli Mia Shem'in görüntüsü yayınlandı Partide eğlenirken Filistin güçlerince esir alınan Shem'in tedavi edildiği anlar paylaşıldı. Kendisine karşı tutumdan bahseden Shem, ailesine kavuşmak istediğini söyledi.

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ensonhaber.com

7 Ekim'de Sderot'ta düzenlenen müzik festivalinde eğlenen İsrailli genç kız, Filistin tarafından yapılan baskın sonucu esir alındı.

Filistin'e götürülen Mia Shem ile ilgili görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

"Sderot'tan buraya getirildim"

Fransız vatandaşlığı da bulunan İsrailli Shem'in kolunun, doktor olduğu belirtilen bir kişi tarafından sarıldığı görülüyor.

Kameraya konuşan 21 yaşındaki Shem, "Shohamlıyım. Şu an Gazze'deyim. Cumartesi sabahı erken saatlerde Sderot'tan buraya getirildim." dedi.

"Benimle iyi ilgileniyorlar, her şey yolunda"

Partide elinden ağır yaralandığını anlatan Shem, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Gazze'deki hastanede 3 saat boyunca ameliyat oldum. Benimle iyi ilgileniyorlar. İlaç veriyorlar. Her şey yolunda.

"Beni buradan çıkarın"

Mia Shem, ayrıca ailesine kavuşmak istediğini de anlattı:

Bir an önce annemin, babamın, kardeşlerimin yanına gitmek istiyorum. Mümkün olan en kısa sürede beni buradan çıkarın lütfen.

İsrail, esirlerin serbest bırakılmasını istiyor

Söz konusu İsrailli, esir alınan 200 kişiden biri ve ilk kez onun görüntüleri yayınlandı. Tel Aviv yönetimi, Gazze'de esir tutulan İsrail vatandaşlarının serbest bırakılmasını istiyor.

Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde, yabancı rehineleri "misafirleri" olarak nitelendirirken, onları koruyacaklarını söyledi.

Mia'nın annesi: Bir daha geri dönmedi

Öte yandan Mia'nın annesi Karen Shem, kızının görüntüleri yayınlanmadan günler önce İsrail basınından Ynet'e, kızının akıbetini bilmediğinden dolayı yaşanan durumdan acı duyduğunu anlattı: