Filistin'den, Belçika'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına ilişkin açıklama

Aralarında Fransa, Avustralya ve İngiltere'nin de bulunduğu devletlerin, eylül ayında Birleşmiş Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıyacakları kararının yankıları sürerken, Belçika da Filistin'i tanıma kararı aldı.

Belçika federal hükümeti, İsrail'e yaptırımlar ve Filistin Devleti'ni tanıma konusunda düzenlediği olağanüstü kabine toplantısı sonucunda karara vardığını duyurdu.

Bu karara ilişkin Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Bakanlık, bu ay yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarında Belçika'nın Filistin Devleti'ni tanıma niyetini açıklamasını memnuniyetle karşıladığını ve dünyanın geri kalanına da aynı yönde adım atma çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevost'un ülkesinin BM oturumunda Filistin Devleti'ni tanıma niyetini açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"BARIŞIN SAĞLANMASINI DESTEKLEYEN BİR GİRİŞİM"

Açıklamada, bu adımın "uluslararası hukuk ve BM kararlarıyla uyumlu, iki devletli çözümü (Filistin ve İsrail) koruyan ve barışın sağlanmasını destekleyen bir girişim" olduğu vurgulandı.

FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIMAYAN DEVLETLERE ÇAĞRI

Filistin Devleti'ni henüz tanımayan ülkelere de "tanıma kararlarını hızla açıklama, soykırım, yerinden etme, aç bırakma ve ilhak suçlarını durdurmak için pratik adımlar atma, çatışmayı çözerek İsrail'in Filistin'deki işgalini sona erdirmek için gerçek bir siyasi yol açma" çağrısı yapıldı.