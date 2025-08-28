Abone ol: Google News

Filistin'i tanıma kararı almıştı: Fransa, Ramallah'ta büyükelçilik açmayı planlıyor

Fransa yönetiminin Filistin devletini tanımasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde büyükelçilik açmayı gözden geçirdiği bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 28.08.2025 16:04
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Filistin Devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında gerçekleştirilecek BM Genel Kurulunda bu konuda resmi açıklama yapacağını belirtti. 

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail-Filistin konusundaki Özel Temsilcisi Ofer Bronchtein, Paris'in Filistin devletini tanıma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BAĞIMISIZ BİR FİLİSTİN DEVLETİ OLSAYDI, 7 EKİM YAŞANMAYACAKTI"

Bağımsız Filistin devleti olmuş olsaydı 7 Ekim'in yaşanmayacağı yorumunda bulunan Brochtein, Filistin devletinin İsrail'in çıkarına olduğu değerlendirmesi yaptı.

"FRANSA, RAMALLAH'TA BÜYÜKELÇİLİK AÇMAYI GÖZDEN GEÇİRDİ"

Ülkesinin gelecek ay Filistin'in tanımayı planladığını anımsatan Brochtein, bu adımın ardından Fransa'nın Ramallah'ta büyükelçilik açmayı gözden geçirdiğini ifade etti.

Brochtein, İsrail'in Gazze kentini işgal planına da değinerek Paris'in bunu engellemeye çalıştığını kaydetti.

"İSRAİL, ULUSLARARASI TOPLUMDA GÜÇLÜ BİR DİRENİŞLE KARŞI KARŞIYA KALACAK"

Macron'un Temsilcisi, Gazze kentini işgal etmesi halinde "İsrail'in uluslararası toplumdan güçlü bir direnişle karşı karşıya kalacağını" savundu.

