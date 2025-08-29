Filistin'i tanıma kararı almıştı: İngiltere, savunma fuarına İsrail’i davet etmedi

İngiltere’den İsrail aleyhinde bir hamle geldi.

İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, Londra’da gelecek ay düzenlenecek olan savunma fuarı DSEI UK 2025’de İsrailli şirketlerin olmayacağı belirtildi.

"İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ ASKERİ OPERASYONU YANLIŞTIR"

Açıklamada, "İsrail hükümetinin Gazze’deki askeri operasyonunu daha da tırmandırma kararı yanlıştır. Bu nedenle, DSEI UK 2025’e hiçbir İsrail hükümet heyetinin davet edilmeyeceğini teyit edebiliriz." denildi.

"BU SAVAŞA SON VERMEK İÇİN HEMEN BİR ATEŞKES SAĞLANMALI"

İsrail’in Gazze şehrindeki operasyonlarına tepki gösterilen açıklamada, "Bu savaşa son vermek için hemen bir ateşkes sağlanmalı, esirler geri dönmeli ve Gazze halkına insani yardımlar derhal artırılmalıdır. Diplomatik bir çözüm şart." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'DEN İNGİLTERE'YE TEPKİ

İsrail Savunma Bakanlığı’ndan İngiltere’nin kararına ilişkin yapılan açıklamada ise karar, "kasten ve üzücü bir ayrımcılık eylemi" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, İngiltere’nin bu yılki kararının, "profesyonel bir savunma sanayii fuarı için tamamen uygunsuz olan siyasi değerlendirmeleri" gündeme taşıdığını belirtti.

Bireysel İsrailli savunma şirketleri, 9-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan ticaret fuarında sergi açabilecek.

DSEI NEDİR?

DSEI, Britanya'nın amiral gemisi niteliğindeki savunma sanayii fuarıdır.

Her iki yılda bir Londra’nın Docklands bölgesinde düzenlenmekte ve dünyanın dört bir yanından yüzlerce savunma firması askeri teçhizat ve teknolojilerini sergilemektedir.

İngiltere hükümeti, destek verdiği fuara yabancı yetkilileri katılmaya davet etmektedir.