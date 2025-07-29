SON DAKİKA! İngiltere, Filistin Devleti'ni tanıyacak

İsrail-Filistin hattında diğer ülkelerin katılımlarıyla müzakereler devam ederken, Avrupa karıştı..

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Filistin'i devlet olarak tanıyacağız." açıklaması sonrası AB liderleri tek tek "Filistin" kararlarını açıklamaya başladı..

İNGİLTERE'DEN FİLİSTİN KARARI

Fransa'nın ardından İngiltere'den de İsrail'i kızdıracak bir açıklama geldi.

"İSRAİL SOMUT BİR ADIM ATMAZSA TANIYACAĞIZ"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'e ateşkes için bir adım beklediklerini belirterek şunları söyledi:

İsrail somut adımlar atmazsa, eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıyacağız.



Filistin Devleti'ni tanımamızın nedeni bunun Gazze'deki koşulları değiştirmede bir rol oynamasını istememdir.

MACRON İSRAİL'DE TEPKİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) bu konuda resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, bölgede şu an için aciliyet arz eden şeyin "Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması" olduğunu belirtmişti.

Macron'un, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararı aldığını açıklamasının ardından, İsrail'de hem iktidar hem muhalefetten tepkiler ve tehdit açıklamaları gelmişti.