Filistinli çift, İsrail bombardımanı altında evlendi Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, Gazze'de saldırı tehdidinin gölgesinde hayatlarını birleştirdi.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun ablukası altındaki Gazze Şeridi, insani krizle dünyanın gündemine oturdu.

Tel Aviv yönetiminin "ölümcül" tutumu nedeniyle on binlerce sivil hayatını kaybetti.

Saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon Filistinli, Refah kentine sığındı. Ancak burada da İsrail'in saldırı tehdidiyle karşı karşıyalar.

Diğer taraftan da Filistinliler, küllerin içinden adeta yeni hayatlar çıkarıyor.

Filistinli çift evlendi

İsrail bombardımanından kaçarak Gazze'nin Deyr Balah kentindeki El-Durra Stadı'na sığınan Filistinli çift Mahmut Huzaa ve Şeyma Kuzaat, dünyaevine girdi.

El-Durra Stadı'nda gerçekleşen düğüne gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı.