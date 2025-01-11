Filistinli gazeteciler, İsrail saldırılarının doğrudan hedefi oluyor

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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail ordusunun öldürdüğü son basın çalışanı Anadolu Ajansı'nın (AA) Gazze'deki serbest kameramanı Said Ebu Nebhan oldu.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat bölgesindeki El-Cedid Mülteci Kampı'nda çok sayıda gazetecinin bulunduğu alanı kuşattıktan sonra bölgede bulunanları hedef alan İsrail askerleri uzun namlulu silahlarıyla haber takibi yapan Ebu Nebhan'ı vurdu.

Olay yerinde çekilen görüntülerde, bir evden sedyede yaralı bir kişinin yardım görevlileri eşliğinde hızla taşınmaya çalışıldığı, yakınlarında bulunan Ebu Nehban'ın da ekipmanlarıyla haber takibi yaparken koşmaya çalıştığı ve o sırada karşıdan uzun namlulu silahla yapıldığı anlaşılan atışla hedef alındığı görülüyor.

Yere düşen Ebu Nehban birkaç saniye sonra hareketsiz kalırken çevresindekiler, İsrail ordusunun kurşunlarına hedef olma endişesiyle kendisine güçlükle yaklaşabiliyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplamda 203 gazeteciyi öldürdü.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİ BASIN MENSUPLARINI SIK SIK HEDEF ALIYOR

İsrail ordusu, uluslararası sözleşmelere göre dokunulmazlığı olan Filistinli basın mensuplarını Gazze'de düzenlediği saldırılarla sık sık hedef almaya devam ediyor.

İsrail ordusunun 11 Ocak 2024'te düzenlediği saldırıda, Filistinli gazeteciler Fuad Ebu Hammaş ve Muhammed es-Selasini yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Gazze'deki serbest kameramanı Hassan Hamad'ın Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki evi, İsrail ordusunun 6 Ekim 2024'te düzenlediği saldırının hedefi olurken, Hamad söz konusu saldırıda yaşamını yitirdi.

Gazze'nin en saygın gazetecilerinden biri olarak bilinen Filistin Basın Evi Kurumu Müdürü Bilal Cadallah da 23 Kasım'da Gazze'den güneye doğru giderken Zeytun Mahallesi'nde İsrail tanklarının bombardımanında öldürüldü.

Aksa'nın Sesi Radyosu'nda gazeteci olarak çalışan İyman Hatim eş-Şanti de İsrail ordusunun 11 Aralık'ta Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesinde bir eve düzenlediği saldırıda öldürüldü.

Hatim eş-Şanti'nin öldürüldüğü saldırıdan yalnızca bir gün sonra İsrail askerleri, Nusayrat Mülteci Kampı'na 12 Aralık'ta baskın düzenlerken, bu saldırıda Al Jazeera televizyonu kameramanı Ahmed El-Levh hayatını kaybetti.

Lübnan televizyon kanalı El-Meşhed'in Gazze'deki muhabiri Muhammed Baluşe ise 14 Aralık'ta bir başka İsrail saldırısında yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm (alqudstoday-tv) televizyonuna ait canlı yayın aracına 26 Aralık'ta düzenlediği bombalı saldırıda 5 gazeteci öldürüldü.

İSRAİL, BASIN MENSUPLARIYLA BİRLİKTE AİLELERİNİ DE KASITLI SALDIRILARLA HEDEF ALDI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda basın mensupları, aile üyelerinin öldürülmesi gibi olaylarla da karşı karşıya kaldı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Gazze'deki foto muhabiri Ali Cadallah'ın evi 13 Ekim'de bombaların hedefi oldu. Saldırıda Cadallah'ın babası ve kardeşleri dahil ailesinden en az 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun 23 Ekim'de Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda, Al Jazeera televizyonunun muhabiri Vail ed-Dahduh'un eşi, oğlu, kızı ve 18 aylık torunu ile ailesinden 8 kişi hayatını kaybetti.

Han Yunus kentini hedef alan 1 Kasım'daki bombardımanda ise Filistin TV Muhabiri Muhammed Ebu Hatab ve ailesinden 11 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in 5 Kasım'daki saldırılarında da AA kameramanı Muhammed el-Alul, 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti.

Tel Aviv yönetimine bağlı ordunun, "insani ara" sonrasında 1 Aralık'ta yeniden başlattığı saldırılarda bir günde biri Anadolu Ajansı (AA) serbest habercisi, kameraman Muntasır es-Savvaf olmak üzere 3 gazeteci daha öldürüldü.

Savvaf, 18 Kasım 2023'te kendisi gibi gazeteci olan babası Mustafa es-Savvaf, annesi, iki kardeşi ve onların çocukları dahil 45 akrabasını kaybetti.

İsrail ordusunun 1 Aralık'ta düzenlediği hava saldırısında da Savvaf'ın kardeşi Mervan ve bazı akrabaları yaşamını yitirdi.

DÜNYADA 2024'TE HAYATINI KAYBEDEN GAZETECİLERİN 3'TE 1'İNİ İSRAİL ORDUSU ÖLDÜRMÜŞTÜ

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) dünya genelindeki gazetecilerin durumuna ilişkin 2024 raporunda, geçen yıl dünya genelinde doğal olmayan gazeteci ölümlerinin 3'te 1'inden İsrail ordusunun sorumlu olduğu belirtildi.

Rapora göre, 2024 yılında dünyada her 3 gazeteciden biri İsrail ordusunun bombaları altında hayatını kaybetti.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ise, 2024 yılında 104 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü ve bunların yarısından fazlasının İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşandığını bildirdi.

Brüksel merkezli IFJ tarafından hazırlanan rapora göre, Gazze geçen yıl kaydedilen 55 ölümle gazeteciler için "en tehlikeli yerlerden biri" oldu.