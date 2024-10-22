Filistinli gruplardan Gazze'deki açlık sorununa ilişkin şok açıklama

AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik zalim politikaları sürüyor...

Saldırı altındaki Filistinliler, aynı zamanda açlık ile de mücadele etmek zorunda.

Konuya ilişkin açıklama, Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran "Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi"nden geldi.

Komite, bu kapsamda yazılı açıklamada bulundu.

FİLİSTİN HALKININ ÇEKTİĞİ SIKINTILARIN SADECE KÜÇÜK BİR KISMI

Açıklamada, İsrail'in başta kuzey olmak üzere Gazze'de uyguladığı "abluka ve sistematik aç bırakma savaşının" devam ettiği ve uluslararası kurumların buna dair tanıklıklarının, Filistin halkının çektiği sıkıntıların sadece küçük bir kısmı olduğu bildirdi.

Joe Biden liderliğindeki ABD yönetiminin, ateşkese varma çabaları ve Gazze'ye yardım girişi konusunda "yalan söylemlerle dünyayı yanıltmaya ve kandırmaya devam ettiği" ifade edildi.

KURULUŞLARA ÇAĞRI YAPILDI

Açıklamada, dünya halklarına, insani ve hukuki kuruluşlara, en korkunç "sistematik yıkım" savaşına maruz kalan Filistin halkının yanında durma çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) dün, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırıları, kısıtlamaları ve insanları zorla yerinden etmesinin, buradaki Filistin halkının tamamen yok olmasına yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

ÇOK SAYIDA İNSAN YERİNDEN EDİLDİ

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq ise dünkü basın toplantısında, İsrail'in BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından gıda, su, ilaç ve yakıt desteği vermek için Cibaliya'ya erişim isteğini reddettiğini açıklamıştı.

Cibaliya Mülteci Kampı'na insani yardım girişi yapılamadığını, iletişim araçlarının da kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Haq, Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırıların çok sayıda insanın yerinden edilmesine neden olduğunu belirtmişti.