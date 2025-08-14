Abone ol: Google News

Filistinli kadın, babasının kafatası ve kemiklerine 44 gün sonra ulaştı

Filistinli kadın, İsrail saldırısında yıkılan evin enkazından babasına ait kafatası ve kemikleri çıkarttı. 44 gün sonra babasına ait kafatası ve kemiklerine ulaşan kadın, babasının kalıntılarını Gazze kentindeki el-Ehli Baptist Hastanesi morguna götürdü.

Yayınlama Tarihi: 14.08.2025 23:34

Abluka altındaki Gazze'de İsrail zulmü sürüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tuffah Mahallesi’ne 44 gün önce düzenlediği saldırıda el-Dahdar ailesinin evi bombaların hedefi oldu.

Saldırıda çok sayıda kişi vefat etti, naaşları enkaz altında kaldı.

44 GÜN SONRA ENKAZDAN BABASININ KEMİKLERİNİ BULDU

Saldırıdan 44 gün sonra Filistinli kadın, yıkılan evin enkazından babasına ait kafatası ve kemikleri çıkararak Gazze kentindeki el-Ehli Baptist Hastanesi morguna götürdü.

Filistinli kadın, babasının naaşından geriye kalanların başında göz yaşları döktü. Kadın evin enkazı altındaki yakınlarının çıkartılması için çağrıda bulundu.

Gazze’deki Sivil Savunma ekiplerinin ulaşamadığı evin enkazında bir aydan uzun süre kalan Filistinlilere ait naaşlar gibi yüzlerce Filistinlinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği, bazılarının ise kimliklerinin tespit edilemediği belirtiliyor.

