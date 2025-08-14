Filistinli kadın, babasının kafatası ve kemiklerine 44 gün sonra ulaştı Filistinli kadın, İsrail saldırısında yıkılan evin enkazından babasına ait kafatası ve kemikleri çıkarttı. 44 gün sonra babasına ait kafatası ve kemiklerine ulaşan kadın, babasının kalıntılarını Gazze kentindeki el-Ehli Baptist Hastanesi morguna götürdü.