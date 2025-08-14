Filistinli kadın, babasının kafatası ve kemiklerine 44 gün sonra ulaştı

Abluka altındaki Gazze'de İsrail zulmü sürüyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tuffah Mahallesi’ne 44 gün önce düzenlediği saldırıda el-Dahdar ailesinin evi bombaların hedefi oldu.
Saldırıda çok sayıda kişi vefat etti, naaşları enkaz altında kaldı.
44 GÜN SONRA ENKAZDAN BABASININ KEMİKLERİNİ BULDU
Saldırıdan 44 gün sonra Filistinli kadın, yıkılan evin enkazından babasına ait kafatası ve kemikleri çıkararak Gazze kentindeki el-Ehli Baptist Hastanesi morguna götürdü.
Filistinli kadın, babasının naaşından geriye kalanların başında göz yaşları döktü. Kadın evin enkazı altındaki yakınlarının çıkartılması için çağrıda bulundu.
Gazze’deki Sivil Savunma ekiplerinin ulaşamadığı evin enkazında bir aydan uzun süre kalan Filistinlilere ait naaşlar gibi yüzlerce Filistinlinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği, bazılarının ise kimliklerinin tespit edilemediği belirtiliyor.