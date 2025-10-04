Filistinli papazdan Batı'ya: Kendinizi bizim yerimize koyun

İşgal altındaki Batı Şeria’nın tarihi Beytüllahim kentinde bulunan Evanjelik Luteryen Doğuş Kilisesi’nin lideri Papaz Munzir İshak, Batı dünyasına Filistinlilerin topraklarındaki haklı varlığını hatırlatan bir video yayımladı.

İSRAİL'İN İDDİALARI, İNCİL İLE ÇELİŞİYOR

ABD merkezli X şirketi üzerinden paylaşılan videoda İshak, İsrail’in “Filistinliler bu topraklara ait değil” iddialarının İncil ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtti.

"İSRAİL, FİLİSTİN'İN YIKINTILARI ÜZERİNE KURULDU"

İshak, 20. yüzyıl başında Filistin nüfusunun yüzde 95’inin Arap Filistinlilerden, sadece yüzde 5’inin Yahudilerden oluştuğunu vurgulayarak, “Bu topraklar hiçbir zaman boş değildi. İsrail, Filistin şehir ve köylerinin yıkıntıları üzerine kuruldu” dedi.

İSRAİLLİLER, HRİSTİYANLARIN KÖYLERİNİ DE ELLERİNDEN ALDI

Papaz, İsrail’in kuruluş sürecinde 800 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini ve gaspçı İsraillilerin Hristiyanların köylerine saldırılar düzenlediğini kaydetti. Videoda, İsraillilerin Filistinli ailelerin evlerine saldırdığı ve evlerini zorla ele geçirmeye çalıştığı anlar, polis ve asker koruması altında gösterildi.

FİLİSTİNLİ KADININ DİRENİŞİ

Ayrıca videoda, ailesi topraklarından çıkarılan bir Filistinli Hristiyan kadının İsrail askerleriyle yüz yüze geldiği anlar da yer aldı.

PAPAZ BATILI ÜLKELERE SESLENDİ: "SİZ OLSANIZ NE YAPARDINIZ"

Konuşmasını Batı dünyasına seslenerek tamamlayan İshak, “Kendinizi bizim yerimize koyun. Yüzyıllardır yaşadığınız köye bir gün İsrailliler saldırıyor, yetkililer hiçbir şey yapmıyor. Topraklarınızı, ağaçlarınızı çalıyorlar. Siz olsanız nasıl tepki verirdiniz?” ifadelerini kullandı.