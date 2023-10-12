Filistinliler: İsrail uçakları, tahliye konusunda uyarı bildirileri attı İsrail uçakları, Filistinlileri attığı bildirilerle uyardı. Bildiride, "Hamas'a yakın olanların hayatı tehlikede" ifadesi yer aldı.

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırına yığınaklarını sürdürüyor.

Kara saldırısına hazırlık yapan İsrail'den gelen son açıklamalarda ise saldırıyla ilgili henüz net kararın verilmediği belirtiliyor.

Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesindeki Beyt Lahiya'nın Filistinli sakinleri, İsrail uçaklarının ilanlar attığını söyledi.

İlanlarda, Filistinlilerden evlerini boşaltmaları ve “bilinen barınaklara” gitmeleri konusunda uyarılar yapılıyor.

İsrail uçaklarından atılan bildiri

Al Jazeera'nin haberine göre, söz konusu broşürlerde "Hamas'a yakın olan herkesin hayat tehlikede." diye yazdığı belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) talimatlarına uyulmasının, tehlikeye maruz kalınmasını önleyeceği iddia edildi.

Barınaklar güvenli değil

Gazze Şeridi'ndeki barınakların hava saldırılarına karşı güvenli olmadığına dikkat çekiliyor.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) 10 barınağı İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Filistinli sakinler: Yeterli zamanımız yok

Filistinliler, İsrail ordusunun çoğu zaman evlerine saldırmadan önce kendilerini uyarmadığını söylüyor.

Aynı sakinler, saldırılar öncesinde tahliye için yeterli zamanları olmadığını anlattı.

İsrailli savunma yetkilileri ise saldırılardan önce uyarılarda bulunmaya çalıştıklarını öne sürüyor.