İsrail, Almanya'dan mühimmat istedi Savunma Bakanı Pistorius, İsrail'den destek talebi aldıklarını söyledi. Konuyu muhataplarıyla görüşeceğini belirten Alman Bakan, iki Heron'u sevk edeceklerini belirtti.

ensonhaber.com

Batılı ülkeler, İsrail'e askeri yardımlarını artırıyor.

ABD, Demir Kubbe savunma sisteminin ikmali için mühimmat ve önleyiciler göndermişti.

İsrail'in mühimmat talebi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İsrail'in gemileri için kendilerinden mühimmat istediğini açıkladı.

Pistorius, talebin ayrıntıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için İsrailli ortaklarla görüşeceğini söyledi.

İki Heron'u gönderecekler

Alman Bakan, Berlin'in İsrail'e, Alman hava kuvvetlerinin ülkede kullandığı iki Heron insansız hava aracını kullanmasına izin vereceğini de sözlerine ekledi.

Alman Bakan: İsrail'in yanındayız

Brüksel'deki NATO toplantısı öncesinde konuşan Pistorius, şunları söyledi:

İsraillilerin istediği iki İHA'yı sağlayacağız. Ayrıca gemiler için ilk mühimmat talepleri de var. Bunu İsraillilerle görüşeceğiz. İsrail'in yanındayız.

Savunma Bakanı Pistorius, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'e askeri destek teklifinde bulunduğunu söylemişti.

Pistorius, "Herhangi bir askeri ya da teknik desteğe ihtiyaç duymadıklarını söylediler." demişti.