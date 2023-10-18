Financial Times: Gazze'ye kara saldırısı, ABD'ye öfkeyi daha çok tetikleyebilir Biden'ın İsrail'e ziyaretinin zamanlamasına dikkati çeken İngiliz yayın organı, "İsrail gezisi, onu yakında Gazze'ye yapılacak bir kara saldırısıyla ilişkilendirebilir" dedi.

AA & Ensonhaber

İsrail'i ziyaret etmeye karar veren ABD Başkanı Joe Biden'ın hamlesi, Gazze'ye yönelik saldırıların şiddetlendiği bir dönemde kayıtlara geçti.

Biden, İsrail yönetiminin önde gelen isimleriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırının etkilerinin, Joe Biden'ın Tel Aviv gezisine yansıdığını belirtti.

Biden'ın İsrail ziyaretinin, bölgede öfkenin arttığı ve ABD stratejisinin risk altında olduğu bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekildi.

"Biden'ın İsrail gezisi, kara saldırısıyla ilişkilendirilebilir"

Analizde, "Biden'ın İsrail gezisi, onu yakında Gazze'ye yapılacak bir kara saldırısıyla ilişkilendirebilir. Bu da ABD'ye yönelik öfkeyi daha da tetikleyebilir." denildi.

Hastane saldırısında yüzlerce kişinin ölmesinin, Biden'ın diplomatik misyonunu daha başlamadan yok etme tehdidiyle karşı karşıya getirdiği kaydedildi:

İlk olarak Filistin lideri Mahmud Abbas, Biden'la planlanan toplantıdan çekildi.



Daha sonra Biden, Air Force One uçağıyla Tel Aviv'e doğru yola çıkarken Beyaz Saray, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşmenin ertelendiğini duyurdu.

Bu gelişmelerin, ABD Başkanı açısından "şaşırtıcı" olduğu ifade edildi.

Ürdün, dörtlü zirveyi iptal etti

Ürdün, başkent Amman'da bugün Kral Abdullah, Biden, Sisi ve Abbas arasında yapılması planlanan dörtlü zirveyi iptal ettiği duyurdu.

Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin çarşamba günü Amman'da yapılması planlanan dörtlü zirvenin iptaline karar verdiğini belirtti.

Safedi, şu ifadeleri kullandı:

Zirve yapılacaksa bundan ikincisi değil tek sonucun çıkmasını istiyoruz o da savaşın sonlandırılması, Filistinlilerin insanlığına saygı ve gerekli yardımların ulaştırılması.

Koordineli karar

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd yaptığı açıklamada, Amman’daki dörtlü zirvenin iptali kararının Mısır, Filistin ve Ürdün arasında koordine ile alındığını söyledi.

Ürdün’ün başkenti Amman’da 18 Ekim’de düzenlenmesi planlanan dörtlü zirveye Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Joe Biden ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas katılacaktı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu 500 kişinin hayatını kaybetmesi tüm dünyadan büyük tepkilere yol açmıştı.