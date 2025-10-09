Finlandiya polisi, Cumhurbaşkanı Stubb’a İsrail'le ilgili soru soran gazeteciye müdahale etti

Finlandiya’da güvenlik güçleri, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’a İsrail ile yürütülen silah ticaretine ilişkin soru soran gazeteciye müdahale etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde gazetecinin Stubb’a, "Sayın Cumhurbaşkanı, Finlandiya’nın Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından soykırımla işlemekle suçlanan İsrail’den silah satın almaya devam etmesi sizce uygun mu?" sorusunu yöneltti.

Ancak, Finlandiyalı liderin soruyu cevaplamadan özel aracına bindiği görüldü.

GAZETECİYE MÜDAHALE EDİLDİ

Stubb’un aracına binmesinin ardından bir yetkili beraberindeki polis memuru ile gazeteciye müdahale etti.

Yetkili, "Bunun için hapse gireceksin ve ceza ödeyeceksin, burada protesto gerçekleştiremezsin" ifadelerini kullandı.

GÖZALTI TEHDİDİ

Herhangi bir şeyi protesto etmediğini söyleyerek kendini savunan gazetecinin beraberindeki kameraman ise yetkilinin gözaltı tehdidi nedeniyle bölgeyi terk etti.

Görüntülerde olay sonrasında gazetecinin polisin ihtarlarına uymamaktan suçlandığı ve gözaltına alındığı iddia edildi.

Yetkililerden duruma ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.