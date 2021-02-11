Euro
8.5326
-0.29%
Dolar
7.0188
-0.55%
Altın
416.04
-0.44%
Borsa
1.547
0%
Bitcoin
333.555
3.51%
EXEN Coin
17.81
6.26%
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Finlandiya'da kar üstünde geometrik desenler oluşturuldu

    İki gün boyunca hazırlık yapan grubun oluşturduğu desen, dünyanın ilgisini çekti.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.02.2021 - 17:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Finlandiya'da kar üstünde geometrik desenler oluşturuldu

    Finlandiyalı amatör sanatçı Janne Pyykkö ve 11 gönüllüden oluşan bir grup, karlar üzerinde binlerce adım atarak desenler oluşturdu.

    Finlandiya'nın güneyindeki Espoo şehrinde bulunan golf sahasında, sanatçı Pyykkö öncülüğündeki grup, 2 gün boyunca halat ve kar ayakkabıları yardımıyla 160 metre uzunluğundaki dev geometrik desenlerden oluşan eseri meydana getirdi.

    DESENİ ÖNCE BİLGİSAYARDA TASARLADI

    Pyykkö, BBC'ye verdiği demeçte, ünlü İngiliz "kar sanatçısı" Simon Beck’ten esinlenerek bu çalışmayı yaptığını anlattı.

    Eserine başlamadan önce evindeki bilgisayarda yapacağı deseni tasarladığını dile getiren Pyykkö, tasarımı bittiğinde ise kar ayakkabıları üreten Finlandiyalı bir markanın Facebook grubundan, kendisine yardım etmesi için gönüllüler aradığını aktardı.

    Finlandiya da kar üstünde geometrik desenler oluşturuldu #1

    11 GÖNÜLLÜYLE YAPTI

    Pyykkö daha sonra yardım talebini kabul eden 11 gönüllüyle Löfkulla golf sahasına gittiklerini belirterek, burada söz konusu eseri hayata geçirdiklerini söyledi.

    Görüntüler, Associated Press tarafından paylaşıldı. Amatör sanatçı, eserinin tüm dünyanın ilgisini çekmesinden heyecan duyduğunu vurgulayarak aklında başka projeler de olduğunu belirtti.

    Finlandiya da kar üstünde geometrik desenler oluşturuldu #2

    Finlandiya da kar üstünde geometrik desenler oluşturuldu #3

    Finlandiya da kar üstünde geometrik desenler oluşturuldu #4

    Finlandiya da kar üstünde geometrik desenler oluşturuldu #5

    Finlandiya da kar üstünde geometrik desenler oluşturuldu #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir