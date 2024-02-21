Foreign Policy: Ukrayna'ya daha fazla savaşçı lazım Cephe hatlarındaki askerlerin bitkin olduğu belirtildi. Yeni askerlerin ön saflara sürülmesi gerektiği savunularak, mevcut durumda Rusya'ya karşı zaferin 'uzak ihtimal' olduğu vurgulandı.

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Ukrayna'nın üst düzey askeri yetkilileri ve siyasi liderleri, Rusya ile süren savaştan sonra ülkenin yıpranmış silahlı kuvvetleri mensuplarını nasıl yenileyebileceğini tartışıyor.

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, "Ukrayna'nın daha fazla savaşçıya ihtiyacı var" başlıklı analizde, konunun politik açıdan hassas olduğunu yazdı.

Cephede savaşan Ukrayna askerlerinin, fiziksel ve zihinsel açıdan yorgun olduğu kaydedildi.

"Rusya'ya karşı zafer uzak ihtimal"

Savaş üçüncü yılına girerken, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı zaferinin "giderek daha uzak bir ihtimal gibi göründüğü" ifade edildi.

Daha fazla savaşçı gerekiyor

Yaz mevsiminde başarısız olan karşı saldırının, Batı yardımının durmasıyla birleşince Ukrayna'yı saldırıdan savunmaya çektiği belirtilerek şu notlara yer verildi:

Ukraynalı yetkililer kayıp rakamlarını yayınlamıyor ancak son iki yılda en az 70 bin Ukraynalı askerin öldüğü tahmin ediliyor.



Şimdi ise bitkin birlikleri savaş dışı bırakma ihtiyacı artıyor. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin daha fazla savaşçıya ihtiyacı var.

İlave 500 bin asker talebi

Daha fazla asker ihtiyacıyla ilgili olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin geçtiğimiz aralık ayında yaptığı açıklama hatırlatıldı.

Zelensky, Genelkurmay Başkanlığı'nın, 1.1 milyon askerlik orduya ek olarak 500 bin askerin daha katılmasını talep ettiğini söylemişti.

Terhis yerine daha fazla mola

Askeri ve siyasi alandaki Ukraynalı yetkililerin, cephelerdeki "tükenmişliği" kabul ettiği, ancak terhis sürecini başlatmak yerine verilen araları artırmanın yollarını aradığı kaydedildi.