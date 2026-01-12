Frankfurt Havalimanı’nda zorlu kış şartları nedeniyle uçuşlarda iptal ve gecikme yaşanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sert hava olaylarıyla kış mevsimi, Avrupa'da oldukça zor geçiyor.

Almanya’da geçen hafta ortasından itibaren etkili olan şiddetli kar yağışı ve buzlanma, hava ulaşımında aksaklıklara yol açtı.

1000 UÇUŞTAN 98'İ İPTAL EDİLDİ

Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport Group tarafından yapılan açıklamada, bugün planlanan yaklaşık 1000 uçuştan 98’inin, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Gün ilerledikçe etkilenen uçuş sayısının artabileceği belirtildi.

SEFER DURUMUNUN TAKİP EDİLMESİ ÖNERİLDİ

Zorlu kış şartları yolcuları beklenmedik gecikmeler ve aksaklıklarla karşı karşıya bırakırken Frankfurt Havalimanı tarafından yolculara, seferlerinin durumunun yakından takip edilmesi ve havalimanlarına daha erken varılması tavsiye edildi.