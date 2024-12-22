Fransa, askeri birliklerini Çad'dan çekiyor

Haber Merkezi

En çok sömürgecilik yapan ülkelerden biri olan Fransa, yavaş yavaş Afrika topraklarından kovuluyor.

Egemenliğini yeniden tesis etme kararı alan Orta Afrika ülkesi Çad, uluslararası ilişkilerini eski sömürgeci hükümdarından uzaklaştırmak için Fransa ile olan anlaşmalarını feshettiğini duyurmuştu.

Bunun ardından Fransa, 10 Aralık tarihinde savaş uçaklarını ülkeden çıkarmıştı.

Çad Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransız savaş uçaklarının Çad'dan çekilmesinin ardından, askeri birliklerin de geri çekilmesine başlandığı belirtildi.

FRANSA'NIN VARLIĞI OCAK AYINDA SONLANACAK

Açıklamada, Fransa'ya ait askeri birlik ve teçhizatların ülkeden geri çekilme sürecinin ocak ayının sonunda tamamlanacağı duyuruldu.

FRANSA AFRİKA'DAN KOVULUYOR

Kurulduğu tarihten itibaren Afrika topraklarında büyük bir sömürgecilik hareketi başlatan Fransa kan kaybetmeye devam ediyor.

Kontrol altın aldığı bölgelere kendi dilini ve para birimini kullanmayı zorunlu kılan Fransa, son iki yıldır Afrika'daki bir çok ülkeyle anlaşmalarını feshediyor.

MALİ

2012 yılında patlak verenve uzun bir süre devam eden şiddet olayının ardından Mali'de yaşananların Fransız sömürgesine bağlanmasıyla ülkede karışıklık yaşanmıştı.

Mali'de eski Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın Ağustos 2020'de askeri darbeyle devrilmesiyle halkın Fransa karşıtlığı sokaklara taştı, Fransız bayrakları yakıldı.

Son olarak Fransız büyükelçisinin sınır dışı edilmesiyle Fransa hükümeti Mali'den çekilerek askerlerini Nijer ve Gine’ye kaydırdı.

TEK TEK ASKERLERİNİ ÇEKTİ

Fransa, 7 Haziran 2021’de Fransa karşıtı kampanyalar yürütmekle suçladığı Orta Afrika Cumhuriyeti ile askeri anlaşmalarını askıya almış ve bu yıl sonuna kadar başkent Bangui’de bulunan son askeri birliğini çekeceğini duyurmuştu.

Burkina Faso'da 30 Eylül 2022'de başa geçen askeri hükümet, 23 Ocak'ta Fransa ile askeri işbirliği anlaşmasını feshettiğini açıkladı ve Fransız askerlerine ülkeden ayrılmaları için 1 ay süre tanıdı.

Uranyum zengini olan Nijer, Fransa için büyük bir önem taşıyordu.

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Nijer'de 1500 asker konuşlandıran Fransa, ülkenin darbeyle gelen yeni yönetiminin iş birliklerini feshetmek istemesiyle bir kez daha darbe yemişti.

Mali, Burkino Faso ve Nijer'in ardından Afrika ülkelerinden daimi askeri birliklerini çekmek zorunda kalan Fransa, sömürgeci ülkelerinin anlaşmalarını bitirmesiyle ciddi bir kan kaybı yaşıyor.

TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DAKİ VARLIĞI

Afrika sömürgecilik prangalarından kurtulmaya devam ederken, Türkiye olan işbirliklerini de genişletmeye devam ediyor.

Türkiye, 21. yüzyılda Afrika'da en çok büyükelçilik açarak tarihe geçti.

2003 yılından beri kıtada birçok elçilik açan ve anlaşmalara imza atan Türkiye, Afrika kıtasında toplam 44 büyükelçilik açtı.

Bunlar, Cezayir Mısır Libya Fas Sudan Tunus Benin (Burkina Faso Fildişi Sahili Gana Gine Moritanya Nijer Nijerya Senegal Sierra Leone Togo Gambiya Cibuti Eritre Etiyopya Kenya Somali Güney Sudan Tanzanya Uganda Ruanda Burundi Kamerun Çad Demokratik Kongo Cumhuriyeti Gabon Ekvator Ginesi Angola Botsvana Madagaskar Malavi Mozambik Namibya Zambiya Zimbabve Güney Afrika.