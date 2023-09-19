Fransa: Azerbaycan'ın Karabağ'daki operasyonu durdurulmalı Paris yönetimi, devam eden operasyona son verilmesi gerektiğini savundu. Bakü'nün tehdit edilmeye çalışıldığı açıklamada, "Yanıt vermek için Avrupalı ve Amerikalı ortaklarla yakın iş birliği içindeyiz" denildi.

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Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki antiterör operasyonu, Avrupa'yı alarma geçirdi.

Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'ndan peş peşe yapılan açıklamalarda, Ermeni askeri unsurlarının hedef alındığı operasyondan duyulan rahatsızlık ifade edildi.

Azerbaycan ordusunun, askeri operasyonlarına son vermesi gerektiği savunuldu. Bu açıklamaya bir yenisini, Erivan yönetimine desteğiyle bilinen Fransa ekledi.

Fransa'da Azerbaycan alarmı

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimindeki ülkenin Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'daki operasyonu "güçlü şekilde" kınadığını bildirdi.

Fransa Dışişleri'nin açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplantıya davet edildi.

Operasyondan rahatsız oldular

Bakü'nün açıkça suçlandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Aylardır yasa dışı kuşatma altında olan binlerce sivili tehdit eden ve uluslararası toplumun müzakere yoluyla bir çözüme ulaşma çabalarına aykırı olan böylesine tek taraflı bir eylemi hiçbir mazeret haklı gösteremez.

"Derhal durdurulmalı"

Açıklamada, "Fransa, Azerbaycan'ı saldırılarını derhal durdurmaya ve uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırıyor." denildi.

Dağlık Karabağ'daki sivil halkın kaderinden yalnızca Azerbaycan'ın sorumlu olduğu belirtildi.

"Yanıt vermek için Avrupalı ve Amerikalı ortaklarla çalışıyoruz"

ABD ve Avrupalı diğer ortaklarla yakın temas halinde olunduğu ifade edilerek, Azerbaycan ordusunun adımlarının "kabul edilemez" olduğu savunuldu:

Fransa, bölgenin güvenliğine yönelik oluşturduğu tehditlerle orantılı olarak bu kabul edilemez saldırıya kararlı bir şekilde yanıt vermek için Avrupalı ve Amerikalı ortaklarıyla yakın iş birliği içinde çalışıyor.

Fransız Bakan: Şiddetle kınıyoruz

Öte yandan Bakanlığın açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, "Fransa, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da başlattığı askeri operasyonu şiddetle kınıyor." dedi.

Colonna'dan, paylaşımının devamında şu ifadeler geldi: