Fransa, Brezilya uçuşlarını askıya aldı

Başbakan Castex, Brezilya'da durumun kötüleşmesi nedeniyle bu ülkeye uçuşları durdurduklarını söyledi.

Fransa, koronavirüsün mutasyonu nedeniyle Brezilya'ya uçuşları durdurma kararı aldı.

Kararı, Fransa Başbakanı Jean Castex duyurdu.

Castex, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, koronavirüsün Brezilya mutasyonundan duyulan endişe nedeniyle bu ülke ile Fransa arasındaki uçuşların ikinci bir emre kadar durdurulduğunu belirtti.

"BREZİLYA'DA DURUM KÖTÜLEŞTİ"

Başbakan Castex, Brezilya’da durumun kötüleştiğinin farkında olduklarını, bu nedenle uçuşların askıya alındığını ifade etti.

Aşılamanın yavaş ilerlediği Fransa’da şu ana kadar koronavirüsün 92 türü tespit edildi.