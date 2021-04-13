Euro
9.712
-0.05%
Dolar
8.1232
-0.32%
Altın
455.78
0.38%
Borsa
1.378
0.18%
Bitcoin
507.065
3.17%
EXEN Coin
26.39
10.64%
12ºC
İstanbul
Sağanak yağış 12 C

    Fransa, Brezilya uçuşlarını askıya aldı

    Başbakan Castex, Brezilya'da durumun kötüleşmesi nedeniyle bu ülkeye uçuşları durdurduklarını söyledi.
    • AA
    • 13.04.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 17:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa, Brezilya uçuşlarını askıya aldı

    Fransa, koronavirüsün mutasyonu nedeniyle Brezilya'ya uçuşları durdurma kararı aldı.

    Kararı, Fransa Başbakanı Jean Castex duyurdu.

    Castex, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, koronavirüsün Brezilya mutasyonundan duyulan endişe nedeniyle bu ülke ile Fransa arasındaki uçuşların ikinci bir emre kadar durdurulduğunu belirtti.

    "BREZİLYA'DA DURUM KÖTÜLEŞTİ"

    Başbakan Castex, Brezilya’da durumun kötüleştiğinin farkında olduklarını, bu nedenle uçuşların askıya alındığını ifade etti.

    Aşılamanın yavaş ilerlediği Fransa’da şu ana kadar koronavirüsün 92 türü tespit edildi.

    Fransa, Brezilya uçuşlarını askıya aldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir