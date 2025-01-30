Fransa Çad’daki son askeri üssünü de orduya devretti

AA & Ensonhaber

En çok sömürgecilik yapan ülkelerden biri olan Fransa, Afrika topraklarından kovuldu..

Egemenliğini yeniden tesis etme kararı alan Orta Afrika ülkesi Çad, uluslararası ilişkilerini eski sömürgeci hükümdarından uzaklaştırmak için Fransa ile olan anlaşmalarını feshettiğini duyurmuştu.

Bunun ardından Fransa, askeri birlik ve teçhizatlarını Çad'dan geri çekmeye başlamıştı..

FRANSA'NIN ÇAD'DAKİ VARLIĞI TAMAMEN SONA ERDİ

Çad Genelkurmay Başkanlığından son yapılan açıklamada, Çad’ın başkenti Encemine’de bulunan Adji Kossei Üssü’nün kontrolünün Fransız askerlerinden devralındığı bildirildi.

Açıklamada, "Adji Kossei Üssü’nün devralınması, Fransız güçlerinin Çad’daki varlığının tamamen sona ermesini sağlamıştır. Bu devir teslim, üst düzey yetkililerin iradesine, özellikle Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno ve Çad halkının taleplerine uygun şekilde gerçekleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

TÜM ÜSLERİNİ ÇAD ORDUSUNA TESLİM ETMİŞTİ

Çad hükümeti, 28 Kasım 2024'te Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararı aldığını duyurmuştu.

Ardından Fransız savaş uçakları ve askeri birliklerinin ülkeyi terk etmeye başladığı belirtilmişti.

Fransız askerlerinin konuşlu olduğu Faya Askeri Üssü 26 Aralık 2024'te, Abeche Askeri Üssü ise 12 Ocak’ta Çad ordusuna teslim edilmişti.

AFRİKA'DAN KOVULAN FRANSA, TEK TEK ASKERLERİNİ ÇEKTİ

Fransa, 7 Haziran 2021’de Fransa karşıtı kampanyalar yürütmekle suçladığı Orta Afrika Cumhuriyeti ile askeri anlaşmalarını askıya almış ve bu yıl sonuna kadar başkent Bangui’de bulunan son askeri birliğini çekeceğini duyurmuştu.

Burkina Faso'da 30 Eylül 2022'de başa geçen askeri hükümet, 23 Ocak'ta Fransa ile askeri işbirliği anlaşmasını feshettiğini açıkladı ve Fransız askerlerine ülkeden ayrılmaları için 1 ay süre tanıdı.

Uranyum zengini olan Nijer, Fransa için büyük bir önem taşıyordu.

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Nijer'de 1500 asker konuşlandıran Fransa, ülkenin darbeyle gelen yeni yönetiminin iş birliklerini feshetmek istemesiyle bir kez daha darbe yemişti.

Mali, Burkino Faso ve Nijer'in ardından Afrika ülkelerinden daimi askeri birliklerini çekmek zorunda kalan Fransa, sömürgeci ülkelerinin anlaşmalarını bitirmesiyle ciddi bir kan kaybı yaşıyor.

TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DAKİ VARLIĞI

Öte yandan Afrika sömürgecilik prangalarından kurtulmaya devam ederken, Türkiye ile olan iş birliklerini de genişletmeye devam ediyor.

Türkiye, 21. yüzyılda Afrika'da en çok büyükelçilik açarak tarihe geçti.

2003 yılından beri kıtada birçok elçilik açan ve anlaşmalara imza atan Türkiye, Afrika kıtasında toplam 44 büyükelçilik açtı.

Bunlar, Cezayir Mısır Libya Fas Sudan Tunus Benin (Burkina Faso Fildişi Sahili Gana Gine Moritanya Nijer Nijerya Senegal Sierra Leone Togo Gambiya Cibuti Eritre Etiyopya Kenya Somali Güney Sudan Tanzanya Uganda Ruanda Burundi Kamerun Çad Demokratik Kongo Cumhuriyeti Gabon Ekvator Ginesi Angola Botsvana Madagaskar Malavi Mozambik Namibya Zambiya Zimbabve Güney Afrika.