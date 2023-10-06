Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Azerbaycan'a yaptırımın zamanı değil Azerbaycan'a yaptırım çağrılarına katılmayan Macron, "Şimdi zamanı değil. Ters etkiye neden olur" şeklinde ifadeler kullandı. Fransız lider, toplantıya katılmayan Aliyev'in kararından üzüntü duyduğunu söyledi.

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Kendi toprağı olan ve yıllardır Ermeni işgali altında bulunan Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycan'a karşı Batılı ülkeler harekete geçti.

Birbiri ardına yapılan açıklamalarda, Azerbaycanlı yetkililere yaptırım uygulanması isteniyor.

Konu, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da gündemindeydi.

"Yaptırım uygulamanın zamanı gelmedi"

Macron, Karabağ'da yaşananlar nedeniyle Azerbaycan'a "yaptırım uygulama zamanının gelmediğini" söyledi.

Avrupalı liderlerin hızlı bir şekilde önlemlere başvurmaması gerektiğini belirten Macron, bunun yerine Ermenistan'ı "en iyi şekilde korumak" için krizi Azerbaycan ile tartışmaya devam etmeleri gerektiğini anlattı.

"Azerbaycan ile problemimiz yok"

Macron, yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ile problemimiz yok." ifadesini kullanırken, bu aşamada yaptırımların ters etki yaratacağını da sözlerine ekledi.

Fransız liderin, Avrupa'nın Bakü yönetimine yaptırım uygulaması girişimlerini endişeyle karşıladığı görüldü.

'Ters teper' mesajı

AFP'nin aktardığına göre, Emmanuel Macron, şu ifadeleri kullandı:

Bunlar (yaptırımlar) ters etkiye neden olur. Ermeni topraklarının ve orada yaşayanların mümkün olan en iyi şekilde korunmasına izin vermez.

Türkiye şartı: Aliyev toplantıya katılmadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmasının kabul edilmemesi nedeniyle kendisi de toplantıya gitmeme kararı aldı.

Macron: Üzgünüm

Fransa Cumhurbaşkanı, Aliyev'in, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile "görüşme fırsatını kaçırdığını" iddia ederken, "Bundan derin üzüntü duyuyorum." diye ekledi.

Macron, "Avrupa, Aliyev'i müzakere masasına getirmek için çabalarını sürdürüyor." şeklinde konuştu.