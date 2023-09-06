Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Fransız okulları laiktir Abaya yasağına değinen Macron, "Okullarda dini simgelere yer yok" mesajı verdi. Fransa Cumhurbaşkanı, eğitim kurumlarının tarafsız yerler olması gerektiğini savundu.

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Fransa'da Müslümanlara yönelik baskı her geçen gün artıyor.

Paris yönetimi, laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin okullarda giyilmesini yasakladı.

'Demokrasi ve ifade özgürlüğünün beşiği' olarak anılan ülkede yaşananlar, ilerleyen yıllarda üniversitelerde de başörtüsünün yasaklanacağına dair endişeleri beraberinde getirdi.

Abaya yasağına destek

Söz konusu Avrupa ülkesinde kız çocukları ve kadınlar için abaya, erkekler için ise cübbe yasağı pazartesi günü yürürlüğe girdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yasağı desteklediğine dair ifadelere imza attı.

"Okullar laiktir, dini simgelere yer yok"

Sosyal medya platformlarında canlı yayınlanan konuşmasında Macron, ülkesindeki okulları işaret ederek şöyle dedi:

Okullar laiktir. Bu da dini simgelere yer olmadığı anlamına geliyor.

Okullarda uygulanan ölçüleri açıklamaları gerektiğini belirten Macron, "Bu çok önemli çünkü okullar tarafsız yerler olarak kalmalı." ifadelerini kullandı.

France 24'ün aktardığına göre, yasağın ülke çapında eleştirilere yol açtığına işaret edildi.

Haberde, "Bazıları bol, vücudu kapatan giysilerin din simgesi teşkil etmediğini ve sınıflara bu şekilde girmenin yasaklanmaması gerektiğini savunuyor." denildi.

Macron: Yetkililer 'inatçı' olacak

Yasağın çerçevesi, Fransız devlet okullarında "laikliği korumayı amaçlayan" 2004 tarihli yasaya dayanıyor.

Macron ayrıca, Fransa'nın "laik değerlerine bir meydan okuma olarak görülen" devlet okullarında uzun elbiselere ilişkin yeni kuralın uygulanmasında yetkililerin "inatçı" olacağını dile getirdi.

Le Monde: Eğitim, Macron'un özel alanı oldu

Öte yandan Le Monde gazetesi, "Macron, eğitimi nasıl kendi özel alanı haline getiriyor?" başlıklı haberinde, Fransa Cumhurbaşkanı'nın eğitim konusunda oldukça "yüksek sesle" konuştuğunu yazdı.

Macron'un, 4 Eylül Pazartesi günü başlayan yeni okul yılı kapsamında uygulanmaya başlanan abaya yasağı konusundaki tutumunu dile getirdiği kaydedildi.