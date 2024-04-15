Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İran tehdidini kontrol altına almalıyız Macron, bölgede yeni krizin önüne geçmeleri gerektiğini söyledi. Batılı müttefiklerine seslenen Macron, İran ile ilgili tavrını belli etti.

AA & Ensonhaber

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi.

Macron, iki ülke arasında bölgesel çatışma riski konusunda uyardı.

Fransız basınına demeç veren Macron, "Bölgede yeni bir yangının yaşanmaması için her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

"İran tehdidini kontrol altına almalıyız"

Macron, ABD liderliğindeki Batılı müttefiklere İran tehdidini “kontrol altına almaları” çağrısında bulunurken, "Hepimiz olası bir gerilimden endişe duyuyoruz." dedi.

Fransa'nın hafta sonu İran'ın insansız hava aracı ve füze saldırılarını püskürtme çabalarına katıldığını doğrulayan Macron, Ürdün'ün talebi üzerine buradaki hava üssünden savaş uçakları gönderdiklerini söyledi.

Netanyahu ile görüşecek

Fransız lider, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve gerilimle ilgili diğer liderlerle görüşeceğini de belirtti.

İsrail kabinesi toplanacak

Bu arada İsrail savaş kabinesi, İran'ın düzenlediği saldırıya verilecek "yanıtı" görüşmek için bugün yeniden toplanacak.

Toplantının ana gündem maddesinin, İsrail'in İran'ın 13 Nisan'da düzenlediği saldırıya vereceği "yanıtın" olduğu ifade edildi.

Kabine, İran'a verilecek yanıtı görüşmek üzere dün toplanmıştı. İsrail basınında çıkan haberlerde, kabine üyelerinin İran'a verilecek yanıt konusunda farklı görüşlere sahip olduğu ve bir fikir birliğine varılamadığını yazmıştı.