Fransa durulmuyor! Ultra milliyetçiler protestocuları linç ediyor...

Fransa’da hararet giderek yükseliyor.
Ülkede dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesi halkı ayağa kaldırdı.
Polislerin sert tutumu siyasi isimler tarafından tepki görürken, bir yandan da vatandaşlar isyan bayraklarını çekti.
Sokağa dökülen halk, çeşitli eylemler düzenliyor.
Sokaklar ateşe verildi
Ülkede gerilim katlanarak artarken güvenlik güçleri halka ağır müdahalelere devam ediyor.
Süreçte birçok kişi gözaltına alınırken, sokaklar adeta ateşe verildi, marketler ve dükkanlar da yağmalandı.
Ultra milliyetçiler sokağa indi
Bölgeden her geçen gün dehşet görüntüler gelirken, bu kez başrolde ultra milliyetçiler vardı.
Fransa sokakları adeta bir alev topuna dönerken, ultra milliyetçiler de sokağa indi.
Protestocuları linç ettiler
Ultra milliyetçiler beyzbol sopalarıyla protestoculara saldırdı.
Ülkede ciddi bir kaos baş gösterirken, iç savaş sinyalleri de giderek artıyor.