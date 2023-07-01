Fransa durulmuyor! Ultra milliyetçiler protestocuları linç ediyor... Ülkede baş gösteren kaos her geçen saniye biraz daha hararetlenirken bu kez sokakta ultra milliyetçilerin sesi yükseldi. Protestocular beyzbol sopalarıyla linç edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Fransa’da hararet giderek yükseliyor. Ülkede dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesi halkı ayağa kaldırdı. Polislerin sert tutumu siyasi isimler tarafından tepki görürken, bir yandan da vatandaşlar isyan bayraklarını çekti. Sokağa dökülen halk, çeşitli eylemler düzenliyor. Sokaklar ateşe verildi Ülkede gerilim katlanarak artarken güvenlik güçleri halka ağır müdahalelere devam ediyor. Süreçte birçok kişi gözaltına alınırken, sokaklar adeta ateşe verildi, marketler ve dükkanlar da yağmalandı. Gözden Kaçmasın Fransa'da tansiyon düşmüyor! İsyancılar marketi ateşe verdi Haberin Detayları Ultra milliyetçiler sokağa indi Bölgeden her geçen gün dehşet görüntüler gelirken, bu kez başrolde ultra milliyetçiler vardı. Fransa sokakları adeta bir alev topuna dönerken, ultra milliyetçiler de sokağa indi. Protestocuları linç ettiler Ultra milliyetçiler beyzbol sopalarıyla protestoculara saldırdı. Ülkede ciddi bir kaos baş gösterirken, iç savaş sinyalleri de giderek artıyor. Gözden Kaçmasın Fransa'da isyancılar silahlarla sokaklara indi: OHAL yolda.. Haberin Detayları