Fransa: Ermenistan'ın egemenliğini koşulsuz destekliyoruz Paris yönetimi, müttefiki Erivan'ın yanında olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Ermenistan'ın egemenliğine kayıtsız şartsız destek veriyoruz" denildi.

AA & Ensonhaber

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Mirzoyan, başkent Paris'te Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile bir araya geldi.

Görüşmede Fransa ile Ermenistan arasındaki işbirliği ve bölgesel meseleler ele alındı.

Azerbaycan ile normalleşmeyi konuştular

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Paris'te bir araya gelen Sejourne ve Mirzoyan'ın, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşme müzakerelerini ele aldıkları bildirildi.

Açıklamada, Sejourne'nin, Fransa'nın ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) iki ülke arasındaki arabuluculuk çabalarını desteklediği ifade edildi.

"Ermenistan'ın egemenliğini koşulsuz destekliyoruz"

İki ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü ve sınırlarının ihlal edilmemesi halinde bölgede kalıcı barış olabileceği vurgulanan açıklamada, Sejourne'nin, Fransa'nın Ermenistan'ın egemenliğini koşulsuz desteklediğini dile getirdiği belirtildi.

İnsani yardım 29 milyon euroya ulaştı

Açıklamada, Fransa'nın Ermenistan'ı ve Karabağ'ı terk eden Ermenilere yönelik insani yardımının 29 milyon euroya ulaştığı bildirildi.

İki bakanın ayrıca Ermenistan ile Fransa ve AB arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi, ulaştırma, enerji ve su konusundaki altyapı projelerinin geliştirilmesini görüştükleri kaydedildi.