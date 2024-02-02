Paşinyan: Ermenistan Rusya'ya bel bağlayamaz, başka ortaklar düşünmeliyiz Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Batı ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunun sinyalini verdi. Paşinyan, askeri konularda Moskova'ya güvenemeyeceklerini söyledi.

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Ermenistan, Dağlık Karabağ Savaşı'nda istediği askeri desteği alamadığı gerekçesiyle Rusya'ya karşı eleştirel tavrını sürdürüyor.

Erivan yönetimi, ABD askerleriyle ülke topraklarında düzenlediği tatbikatla Moskova'nın tepkisine neden olmuştu.

Başbakan Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın savunma stratejisinin "eskisi gibi Rusya'ya bel bağlayamayacağını" söyledi.

Batı'ya sinyal verdi

Paşinyan, ABD, Fransa, Hindistan ve diğer ülkelerle güvenlik ilişkilerini daha yakından ele almaları gerektiğini vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu'na konuşan Paşinyan, ülkesindeki askeri reformlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'ya güvenmediğini söyledi

Başbakan Paşinyan, savunma stratejisi kavramını yeniden değerlendirmeleri gerektiğini söylerken şöyle dedi:

Daha önce savunma ilişkilerimizin yüzde 95-97'si Rusya ile gerçekleşiyordu. Artık hem nesnel hem de öznel nedenlerden dolayı aynı olamaz.



ABD, Fransa, Hindistan, İran veya Gürcistan gibi ülkelerin bunda ne gibi rol oynayacağını değerlendirmeliyiz.

Paşinyan, KGAÖ'ye üyeliklerini sorguladı

Sözü Rusya ile bulundukları ittifaka getiren Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) üyesi olarak kalıp kalmayacaklarına karar vermeleri gerektiğini anlattı.

Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkilerde uçurum artarken, Erivan Batı'da müttefikler arıyor. Fransa'dan askeri yardım alarak bu yolda ilerlemek istiyorlar.

Moskova'nın Erivan'a tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Erivan'ın Batı'ya yönelik girişimlerini eleştirerek Paşinyan'ı "aynı anda iki sandalyeye oturmaya çalışmakla" suçlamıştı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamada, Moskova'nın "güvenilir bir güvenlik ortağı" olmadığını söylemişti.